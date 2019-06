"Capitano a casa sua". Valanga di messaggi per Totti

«Capitano a casa sua». In centinaia hanno aderito alla campagna de Il Tempo chiedendo a gran voce alla As Roma di richiamare in società Francesco Totti. Lo hanno fatto scrivendo all’indirizzo email tottitorna@iltempo.it amplificando così l’ondata di affetto per la bandiera giallorossa - e di indignazione per le scelte della società guidata da James Pallotta - che da ieri ha invaso il web, i social e le radio di fede romanista della Capitale (qui le indicazioni per continuare ad aderire a «Firma per Totti» via email o spedendo il tagliando da compilare). La frattura con la proprietà deflagrata lunedì con la conferenza stampa dell’ormai ex dirigente giallorosso ha spinto molti lettori a condividere con noi la propria frustrazione per un divorzio impensabile fino a qualche mese fa. E con essa la rabbia nei confronti degli «americani».

Rosanna ad esempio ha deciso per uno sciopero a "intermittenza" del tifo: «Il "detto" in casa nostra è sempre stato "la Roma non si critica, la si ama e basta". Oggi questo basta non regge più. Corpi estranei hanno violato la nostra fede...

