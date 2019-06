Roma, parte l'era Fonseca. Pallotta: entusiasmerà i tifosi

Ora è ufficiale, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. La società giallorossa ha annunciato la firma del portoghese fino al 2021, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, tramite il proprio sito ufficiale.

Il tecnico, atteso nella Capitale a ridosso del raduno di fine giugno, ha rilasciato le prime dichiarazioni da romanista: “Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore della Roma e desidero ringraziare tutta la dirigenza del club per l’opportunità che mi è stata data. Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l’ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi e di cominciare a lavorare. Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale”.

Fonseca, che si è liberato tramite il pagamento della clausola rescissoria, nelle prossime ore incontrerà a Londra il presidente Pallotta, che gli ha dato il benvenuto: “Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i

nostri tifosi”.

Nel corso della mattinata è arrivato anche il saluto di Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk: “Esprimiamo la nostra

gratitudine a Paulo Fonseca per queste tre stagioni spettacolari. Per tre anni di fila abbiamo vinto tutto e alzato sette trofei, diventando il club più decorato in Ucraina. Paulo è un allenatore ambizioso che vuole mettersi alla prova nel campionato italiano. Non ha paura di affrontare nuove sfide e questo merita molto rispetto. Gli auguro molte vittorie e lo ringrazio! Ha lasciato il segno nella storia del club, il suo nome rimarrà nel cuore dei fan. Sono sicuro che una parte del cuore di Paulo rimarrà sempre con lo Shakhtar”.