Conte lancia l'assalto a Florenzi

Conte ha messo Florenzi nel mirino. Il laterale di Vitinia ha ereditato la fascia da capitano da De Rossi negli ultimi minuti della partita d'addio del compagno di squadra ed ora è pronto a caricarsi la Roma sulle spalle. Da qualche settimana però il neo tecnico nerazzuro ha iniziato un pressing personale per cercare di convincerlo ad accettare la corte dell'Inter, fortemente interessata a Florenzi già prima del rinnovo di contratto della scorsa estate. Difficilmente però il numero 24 giallorosso si muoverà dalla Roma (ha sul tavolo anche l'esotica offerta della squadra giapponese di Iniesta) ed è pronto a dire no a Conte, che lo reputa l'esterno ideale per il nuovo 3-5-2 interista.