La Roma esonera Di Francesco. Fatale il ko in Champions

La Roma ha esonerato l’allenatore Eusebio Di Francesco, all’indomani dell’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto. Lo ha annunciato il club giallorosso su Twitter: "L’AS Roma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro".

"Da parte mia e di tutta l’As Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso", ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. "Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera". Di Francesco, che da giocatore ha vinto uno scudetto con la Roma nel 2001, aveva iniziato la sua nuova avventura nella Capitale nell’estate del 2017. L’allenatore, si legge ancora nel comunicato della società, "sarà sempre ricordato dai tifosi per aver guidato la Roma fino alle semifinali di Champions League nella stagione 2017-18, il miglior piazzamento mai ottenuto in Europa dal club dal 1984, grazie all’incredibile rimonta per 3-0 contro il Barcellona".