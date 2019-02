Una brutta Roma trema a Frosinone. Dzeko risolve al 95°

Match denso di emozioni, concentrate all’avvio e alla conclusione, tra Frosinone e Roma. Alla fine sono i giallorossi ad aggiudicarsi al 95esimo i tre punti che permettono loro di restare nella scia del Milan, ad una lunghezza dai rossoneri e dal quarto posto che vale la Champions League. In rete dopo 5 minuti, i ciociari si sono visti raggiungere e superare tra il 30’ e il 32’ dai giallorossi. Ad illudere il Frosinone, la rete di Ciano, realizzata grazie a un pasticcio difensivo romanista. I padroni di casa hanno persino sfiorato il raddoppio all’11’ sempre col numero 28. Il brivido ha però "svegliato" i romani che al 15’ sfiorano il pareggio con El Shaarawy: colpo di testa in tuffo sopra la traversa. Pari che arriva invece al 30’ con Dzeko. Nemmeno due minuti e il sorpasso si compie: Dzeko lancia in area El Shaarawy che di destro impegna Sportiello, ma sulla respinta arriva Pellegrini che insacca. Poche le emozioni per buona parte del secondo tempo, condizionato anche dal forte vento che rende difficili le giocate. Finchè al 36’ il Frosinone trova un insperato pareggio: Pinamonti in contropiede lancia in area sulla destra Ciano che restituisce il pallone al compagno che, tutto solo, mette dentro di destro da pochi passi. E al 40’ sfiora il terzo gol con Trotta ma Olsen devia e salva la porta. Al 50’ però gli assalti della Roma trovano sbocco ed è ancora Dzeko a realizzare il terzo gol e a raddrizzare una partita che sembrava ormai destinata al pareggio.