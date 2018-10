Nzonzi-Dzeko, la Roma espugna Empoli

La Roma ha battuto l'Empoli 2-0 (1-0) in un anticipo dell'ottava giornata del campionato di serie A. A decidere il match i gol di Nzonzi e Dzeko. Sull'1-0 Caputo ha sbagliato un rigore per i toscani. La Juve è prima in classifica a punteggio pieno, la Roma è provvisoriamente terza. Domani Napoli-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Spal-Inter.