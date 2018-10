Roma, lo speciale di Sky sul libro di Totti

Un lungo speciale dedicato a una leggenda del calcio, simbolo di una squadra e di una città intera. In onda stasera, alle 23.15 su Sky Sport Serie A, e domani alle 23.30 su Sky Sport Uno, «Un capitano - Totti al Colosseo»: le immagini della straordinaria presentazione dell’autobiografia di Francesco Totti, messa nero su bianco dalla penna di Paolo Condò nel libro «Un capitano». Nello scenario dell’anfiteatro più famoso al mondo, l’inconfondibile voce di Luca Ward interpreta i ricordi e gli aneddoti più divertenti e toccanti di amici, ex allenatori e dirigenti che hanno visto crescere l’ex numero 10 giallorosso. Testimonianze di persone che hanno avuto un ruolo importantissimo nel percorso professionale e personale di Totti e che diventano «capitoli parlanti» in occasione della grande serata. Tra questi, il centrocampista e attuale capitano della Roma Daniele De Rossi, l’ex presidente giallorosso Rosella Sensi e Claudio Ranieri, uno degli allenatori dello straordinario percorso di Totti. La vendita del libro, edito da Rizzoli, avrà anche uno scopo benefico, grazie alla collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e all’avvio del progetto 4YOU rivolto ai pazienti adolescenti del reparto di Oncologia.