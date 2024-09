ESMO: il prestigioso titolo di "Centro di Oncologia Integrata e Cure Palliative" alle strutture del Gruppo San Raffaele per il quinto triennio consecutivo

16 settembre 2024 a

L’European Society for Medical Oncology (ESMO) ha conferito, per il quinto triennio consecutivo (15 anni), il titolo di “CENTRO DI ONCOLOGIA INTEGRATA E CURE PALLIATIVE”, agli hospice del gruppo San Raffaele di Cassino, Rocca di Papa e Montecompatri, strettamente collegati all’Unità Operativa di Oncologia Medica del Policlinico Tor Vergata. Si tratta del massimo riconoscimento che la Società Europea rilascia a un numero limitato di centri considerati ad altissimo livello per le cure erogate al paziente oncologico. L’assegnazione è stata ufficializzata nel corso del 9° “ESMO Designated Centres of Integrated Oncology and Palliative Care session and awards: Specific considerations for integration of oncology and palliative care”, in corso dal 13 al 17 settembre, presso il Cartagena Auditorium di Barcellona.

Il titolo, valido per il triennio 2025-2027, testimonia la validità ed il livello di eccellenza di queste strutture che, negli anni, hanno saputo creare un vero e proprio network, legando il momento delle cure chemioterapiche e dell’assistenza medica alla fase delle cure palliative. Il gruppo capitolino è uno dei soli 45 centri simili in Italia e dei 265 in tutto il mondo ad avere ottenuto questa certificazione.

Il momento più critico nella vita di un paziente oncologico è senza dubbio quando le specifiche opzioni terapeutiche anti-tumorali non sono più disponibili. Infatti, la gestione della fase di transizione dalle cure attive a quelle palliative rappresenta un compito molto difficile per tutti quei professionisti coinvolti nel problema cancro. Pertanto, una filosofia di continuità delle cure e non di abbandono è essenziale e rappresenta il perno su cui si basa ogni centro di cure integrate, i cui servizi possono essere attivati sia in ambito residenziale che domiciliare con la finalità della presa in carico del paziente. “Gli hospice San Raffaele Cassino, Rocca di Papa e Montecompatri, sono da sempre impegnati a fornire assistenza a malati terminali negli ultimi giorni di vita, durante i quali l'accento è posto sul miglioramento della qualità della vita del paziente. Infatti, lo scopo delle cure integrate, accanto a prevenire e alleviare le sofferenze di questi pazienti, è quello di fornire un supporto completo in questa consapevolezza di fine vita. Nella nostra esperienza, non solo un trattamento farmacologico adeguato per il sollievo del dolore e di altri sintomi, ma anche un idoneo supporto psicologico, sociale e spirituale sono molto importanti per i pazienti ed i loro familiari, al fine di gestire la sofferenza legata all’imminente perdita” spiega il Prof. Mario Roselli, Direttore dell'Unità di Oncologia Medica del Policlinico Universitario Tor Vergata.

Presa in carico, assistenza medica e psicologica, vicinanza e sostegno sono il risultato della stretta collaborazione tra questi centri. In quest’ottica, grazie all’impegno congiunto, è stata recentemente attivata la Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative sotto la direzione del Prof. Roselli, con il coinvolgimento tutoriale didattico-formativo del gruppo San Raffaele.