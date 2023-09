Pubblicato su Nature studio dell'Università di Perugia e dell'IRCCS San Raffaele sull'amminoacido triptofano

25 settembre 2023 a

L’Università degli Studi di Perugia e l’IRCCS San Raffaele di Roma, in collaborazione con la Medical University di Innsbruck e l’Università della California, hanno pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications un importante lavoro “Bridging of host-microbiota tryptophan partitioning by the serotonin pathway in fungal pneumonia” che mette in evidenza un nuovo ruolo dell’amminoacido triptofano nel mantenere l’omeostasi rigenerativa immunologica e microbica a livello polmonare.

Il lavoro è un’ulteriore evidenza del ruolo centrale del triptofano e dei suoi metaboliti, sia derivanti dall’uomo che dal suo microbiota, nel mantenimento dell’omeostasi tessutale e pone le basi per l’utilizzo diagnostico e predittivo dei metaboliti del triptofano in diverse patologie.

Il Direttore Scientifico dell’IRCCS San Raffaele, il Professor Massimo Fini, e il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia Professor Vincenzo Nicola Telesa esprimono soddisfazione per i risultati raggiunti che aprono a nuove prospettive nell’ambito della regolazione del rapporto uomo-microbiota, utile per il controllo delle patologie infettive e infiammatorie.