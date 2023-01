“Rischio cadmio”. Il riso lungo viene richiamato dai supermercati: allerta sul marchio

05 gennaio 2023 a

Un altro prodotto alimentare finisce nell'elenco dei richiami effettuati dal ministero della Salute guidato da Orazio Schilacci. Sul portale del dicastero è stato pubblicato un nuovo avviso che riguarda il "riso lungo b" prodotto dal marchio "Smart" e commercializzato dai supermercati "Esselunga". I motivi del richiamo sono legati alla possibile presenza di metalli pesanti, in particolare si tratta del cadmio. Sono 13 i lotti interessati dalla misura e sono tutti prodotto dalla "Panigada T & F Snc" nello stabilimento che ha sede in via Corelli 32 a Milano. Nello specifico sono confezioni da cinque chilogrammi di riso. "Invitiamo il cliente qualora avesse acquistato il prodotto corrispondente ad una delle scadenze indicate a non consumarlo e a riconsegnarlo in negozio" l'avvertimento presente sul sito del ministero corredato da un paio di foto per una maggior facilità nell'individuazione del prodotto. Il richiamo è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute in data 4 gennaio 2023.