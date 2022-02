Paralisi, la scoperta rivoluzionaria: tornano a camminare con gli elettrodi nel midollo spinale

07 febbraio 2022 a

Tre persone paralizzate sono tornate a camminare grazie ad elettrodi impiantati nel midollo spinale. La sperimentazione è quella portata avanti da un gruppo di scienziati coordinati dal Politecnico di Losanna (Epfl), al quale l'Italia partecipa, con Silvestro Micera, che lavora fra Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed Epfl.

Una delle tre persone coinvolte nella sperimentazione è italiana. Il dispositivo consiste in alcuni elettrodi innestati nel midollo spinale, che inviano ai muscoli di gambe e tronco gli stimoli elettrici generati esternamente da un computer controllato dal paziente.

L'innovativo sistema di elettrodi morbidi è stato sviluppati sotto il coordinamento di Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch, entrambi dell'Epfl. Il dispositivo invia stimoli elettrici, controllabili direttamente dal paziente attraverso un tablet, che attivano la contrazione dei muscoli in forma coordinata. In appena un giorno di addestramento i tre volontari hanno ripreso a camminare e sono stati in grado di controllare movimenti complessi, come nuotare e pedalare, anche al di fuori del laboratorio.

