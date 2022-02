Colesterolo alto e sintomi ai piedi: cosa rivela l'ultimo studio, il vero campanello d'allarme

Giada Oricchio 02 febbraio 2022 a

Colesterolo alto? Ecco i sintomi spia. Secondo quanto riporta “Healthline”, il colesterolo sopra i valori normali è una patologia che, solo in Italia, riguarda circa il 38% della popolazione. Può essere dovuto a anomalie genetiche, ma nella maggior parte dei casi è causato da una dieta ricca di grassi cattivi e da una vita sedentaria. Se non viene tenuto sotto controllo aumenta il rischio di malattie cardiovascolari anche molto gravi come infarto e ictus, perché i depositi di LDL, quello cattivo, si depositano nelle vene e possono creare ostruzioni. E

bbene, uno studio condotto nel Regno Unito rivela che i piedi e le gambe sono indicatori di un problema. I sintomi cui fare attenzione si concentrerebbero nelle dita e bisognerebbe fare attenzione a una persistente sensazione di bruciore, a un eventuale colore blu delle dita, alle unghie molto spesse e alla sensazione di una differenza di temperatura corporea alla fine di una o di entrambe le gambe. Anche il pallore può essere un segno di un problema al sistema circolatorio. In questi casi, è bene rivolgersi al medico di fiducia per essere rassicurati o per accertamenti.

