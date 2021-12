Tendenze beauty 2022, dal make up ai capelli: ecco cosa va di moda nel 2022

Fabiana Pellegrino 27 dicembre 2021 a

Non siamo di certo sensitivi qui al Tempo, ma sappiamo riconoscere una tendenza quando ne vediamo una. Dopo un 2021 rivoluzionario in fatto di priorità di bellezza e nuove preoccupazioni per la cura della pelle, il mondo beauty oggi sembra diverso come d’altronde tutti noi.

Le tendenze beauty per il 2022 parlano di chi siamo, vale a dire dei consumatori più intelligenti, e di chi speriamo di diventare, ovvero consumatori più attenti al pianeta, senza acne tornata in voga causa mascherine e più consapevoli della nostra bellezza.

A tutto glow, tra skincare e make-up

La bellezza 2022 sarà all’insegna della luminosità. Un trend già emerso nelle ultime settimane, che rivela il desiderio di tornare a brillare, a partire dalla pelle. “L’incarnato sarà leggermente più costruito rispetto a quanto visto nel 2021», spiega Rajan Tolomei, International Make Up Artist Max Factor. “Sta maturando la consapevolezza che per il quadro sia la tela la cosa più importante. La costruzione del make-up avrà due punti fermi, luminosità e perfezione”.

2) Parola d’ordine: “skinimalism”

Sull’olimpo della bellezza domina una nuova regola: “skinimalism”, che sta per una pelle più smart e green. In questi mesi abbiamo cambiato molte delle nostre abitudini e ci siamo rese conto di quanto sia inutile e dispendioso utilizzare troppi prodotti solo per seguire le mode. Stiamo diventando più consapevoli, insomma. La cura della pelle è in prima linea nell'espansione globale della bellezza, secondo gli analisti del settore , e possiamo aspettarci di vedere molte innovazioni in questo settore nel 2022.

3) Sostenibilità semplificata

Aspettiamoci una dichiarazione di guerra al greenwashing nel settore della bellezza. La nuova consapevolezza ci spinge ormai a esigere chiarezza sui valori dei marchi di bellezza e diffidare del marketing fuorviante. Via libera, allora, a programmi di riciclaggio locali che sembrano destinate a diventare la norma. Le formulazioni sostenibili andranno a braccetto con le innovazioni hi-tech. La ricerca si concentrerà su nuovi modi per amplificare i risultati e l'efficienza delle formule di bellezza, riducendo al contempo gli sprechi di prodotto. Lo stanno già facendo gli shampoo solidi senza plastica, ma aspettiamoci anche formule detergenti per il corpo in polvere e sieri viso ecosostenibili.

4) Crescita della beauty tech

Oggi la tecnologia è incorporata in ogni aspetto della bellezza. Se con la pandemia abbiamo assistito a un'enorme accelerazione tecnologica, la personalizzazione di formule e servizi è un grande obiettivo anche nel settore beauty. Si va dal “cosmetech personalizzati”, come le prove di trucco virtuali e i dispositivi domestici, al boom della dermatologia digitale e dell'odontoiatria. Siamo oramai abituati a utilizzare APP con cui accedere a servizi medici, monitorare il nostro ciclo, con tanto di consigli personalizzati sulla cura della pelle.

5) Capelli, trucco e unghie torneranno al 2000

Nel 2022 l'ispirazione arriverà dai primi anni Duemila. Amplificato da TikTok, il trend strizzerà l’occhio all'anno 2000 (o "#Y2K") ovunque: dalle trecce per bambini alle sopracciglia sottili, dall'ombretto ghiacciato al luccichio per il corpo. Questa nostalgia può essere attribuita in parte a un'evoluzione della nostra ossessione degli anni Novanta e in parte al desiderio collettivo di tempi più semplici. Il nostro viso e il nostro corpo giocheranno anche come tela per look creativi e celebrativi, con l'uso di gioiosi abbellimenti come gemme per il viso, adesivi per il corpo e tatuaggi temporanei. Nel frattempo, le nostre unghie – secondo Pinterest – saranno dipinte con disegni in stile paesaggio d'evasione (dal geode alla nail art galaxy).

