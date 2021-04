Salame pericoloso, il lotto ritirato in tutta Italia: l'avviso del Ministero della Salute

10 aprile 2021 a

L'allarme sul celebre salame è scattato in tutta Italia dopo l'avviso del Ministero della Salute che ha richiamato un intero lotto dell'insaccato di cinghiale Pepe Nero, marchio Renzini. L'allerta è scattata per la "presenza di Salmonella gruppo C1". Chiunque abbia acquistato il prodotto è quindi invitato a cestinarlo o riportarlo al venditore: il salame, prodotto da Renzini Spa nello stabilimento di via D. Renzini 2, nella frazione Montecastelli di Umbertide, in provincia di Perugia (marchio di identificazione IT 645-L CE). è quello venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 61104910, scadenza fissata al 24 aprile 2021.

La decisione di ritirare il salame dagli scaffali dei supermercati in tutta Italia è partita dopo i controlli a campione che hanno rilevato la presenza di salmonella in una unità su cinque unità campionarie. La salmonella è uno degli agenti batterici più comuni nei casi di infezioni trasmesse da alimenti e può dare vita alla salmonellosi. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati (come carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati).

La salmonellosi quindi viene trasmessa attraverso l’ingestione di questi cibi o bevande contaminate o per contatto ed è responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali che possono portare a sintomi come vomito, diarrea e dolore addominale.

