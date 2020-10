Pelle rovinata dopo l'estate? Ci pensa la vitamina C

Cosa fare per evitare che i segni del tempo arrivino troppo presto

L’estate è finita e la pelle del viso sembra spenta, grigia e improvvisamente “tirata”? La brutta notizia è che la nostra pelle comincia a invecchiare intorno ai 25 anni di età. L’ossidazione cellulare rappresenta una delle cause primarie dell’invecchiamento cutaneo ed è provocata da molti fattori – sia esogeni che endogeni – come le radiazioni UV, il fumo, l’alimentazione scorretta, l’inquinamento e lo smog. Che significa per la nostra pelle? Un’eccessiva presenza di radicali liberi, ovvero segni d’espressione, macchie, colorito spento, rughe.

Ecco, però, la buona notizia: c’è un alleato nella lotta all’invecchiamento precoce e si chiama Acido Ascorbico, meglio conosciuto come Vitamina C. Questo ingrediente, infatti, gioca un ruolo fondamentale per l’organismo, grazie alla sua importante attività antiossidante, sostenendo il sistema immunitario e proteggendo il DNA cellulare dallo stress ossidativo.

Sulla pelle, la Vitamina C protegge dagli effetti nocivi dei radicali liberi, inibisce le reazioni chimiche che la rendono poco uniforme, esplica un’efficace azione antinfiammatoria e stimola la produzione di collagene, la principale proteina del tessuto connettivo.

Il nostro organismo, tuttavia, non è in grado né di sintetizzare, né di stoccare Vitamina C, ecco perché dobbiamo apportarla regolarmente dall’esterno con una corretta alimentazione, integratori e, soprattutto, con una beauty routine specifica.

Ideale è la linea Attivi Puri di Collistar che si arricchisce di due prodotti formulati con la Vitamina C, dall’azione illuminante e protettiva. Non il “semplice” Acido Ascorbico, bensì l’Acido Etil Ascorbico puro, un derivato stabile che la rende più bio-disponibile e ne potenzia l’efficacia in modo straordinario. Questo viene poi combinato con Alfa-Arbutina per un’azione illuminante potenziata e un livello ottimale di idratazione cutanea.

La formula, pura e concentrata, contiene solo l’essenziale alla sua funzionalità e garantisce molteplici benefici: ravviva il colorito, neutralizza i radicali liberi prevenendo così gli stress ossidativi, aiuta a mantenere una pelle compatta e giovane stimolando la sintesi di collagene e preservandone la funzionalità.

Perfetti anche C E Ferulic Serum di SkinCeuticals che nutre la pelle grazie a un efficace mix di vitamine e acido ferulico, Glow Daily Vitamin C Gel Cream di REN specifica per le pelli sensibil e RevitaLift Derm Intensives 10% Pure Vitamin C Concentrate di L’Oréal’s Paris.

Hyaluronic Acid Ceramide Capsules Hydra-Plumping Serum di Elizabeth Arden è invece un siero leggero e setoso in capsule mondose, potenziato da una tecnologia che di assorbire l'acido ialuronico in modo più efficiente. Infine, Superdefense SPF 40 Fatigue + 1st Signs of Age Multi-Correcting Gel di Clinique è anch’essa una formula super potenziata che protegge da raggi UV, infrarossi, luce blu, radicali liberi, inquinamento, polvere e polline grazie a un mix di Vitamina C, Vitamina E ed Ergotioneina.

