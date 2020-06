Pelle in estate, come salvare viso e corpo con la beauty lista di Iwona Staszynska

Giada Oricchio 20 giugno 2020 a

La pelle ha bisogno di cura e attenzione, soprattutto quando ci si espone al sole. Iwona Staszynska, beauty specialist e makeup artist presso lo studio Regenermed Italy con sede a Napoli, dà 10 consigli per salvare la pelle d'estate e rivela qualche segreto per una perfetta beauty routine.

1) Detergere il viso mattina e sera con prodotti non aggressivi e adatti al vostro fototipo (purificante per pelli impure, delicato per pelli sensibili, nutriente per pelli mature). Non trascurate il collo perché qui la pelle è più sottile e manifesta prima i segni del tempo. Scegliete prodotti senza SLS/SLES e parabeni

2) Almeno una volta al mese fate una pulizia del viso professionale per rimuovere impurità e cellule morte, in questo modo evitate le imperfezioni acneiche e prevenite le prime rughe. Un trattamento ideale per questo periodo è il plasma capacitivo che a contatto con l’epidermide trasforma l’ossigeno dell’aria in ozono e rigenera la pelle restituendole idratazione e turgore

3) Da una a tre volte a settimana, in base al tipo di pelle, eseguite un’esfoliazione, possibilmente la sera così da eliminare più impurità e consentire al viso di rigenerarsi durante il sonno notturno

4) Non trascurate l'esfoliazione. E' importante perché rende la pelle più recettiva al siero e alla crema idratante. Due segreti: non usate mai prodotti troppo abrasivi e non strofinate altrimenti stimolate le ghiandole sebacee che aumenteranno la produzione di sebo

5) Fate trattamenti detox e ossigenanti per ridare luminosità e colorito alla pelle. Tra i trattamenti in Istituto vi consiglio il “cupping” che migliora la microcircolazione, le maschere alle alghe essiccate ricche di vitamina B e sali minerali e l’ossigenoterapia

6) Non dimenticate di applicare la protezione solare sia al mare che in città. Le regole d’oro sono una moderata esposizione solare per non danneggiare le cellule, mai prendere la tintarella tra le 12 e le 15, riapplicare la protezione dopo il bagno in mare e comunque ogni ora, aumentare i tempi di esposizione gradualmente per consentire alla pelle di abituarsi, proteggere sempre gli occhi e evitare il sole se si stanno assumendo prodotti o farmaci fotosensibilizzanti. Segreto: il trucco non protegge! Va rimosso perché molti cosmetici causano fotosensibilità e di conseguenza macchie e arrossamenti cutanei.

7) Il segreto di una bella pelle è l’idratazione. Un buon idratante, fluido o in crema, deve avere un filtro solare e deve essere di facile assorbimento. Nei centri estetici specializzati potete sottoporvi a Hydra Specialist, un trattamento a base di 6 alghe, vitamina E, eritrolo e olio di Argan del Marocco che apporta idratazione e nutrimento, svolge una potente azione antiossidante e combatte i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo. A casa preferite prodotti ad alto contenuto di vitamine per avere viso, collo e décolleté rimpolpati e morbidi.

8) Per la cura del viso a casa e per il mantenimento dei trattamenti professionali potete utilizzare una maschera allo yogurt da fare la sera. Mescolate 2 cucchiai di yogurt naturale e 3 di succo di limone, applicate la miscela omogenea evitando il contorno occhi. Lasciate agire per 20 minuti, sciacquate con abbondante acqua fresca e applicate la vostra crema idratante. Sconsigliata per chi è intollerante al lattosio

9) Un’altra idea è la maschera miele e limone, da fare sempre la sera perché nel caso di esposizione solare, il limone può provocare macchie. Spremete un limone in una ciotolina e aggiungete la stessa quantità di olio di oliva e miele, mescolate e stendete sul viso per 10-15 minuti evitando il contorno occhi. Risciacquate il tutto con acqua tiepida e applicate la vostra crema abituale

10) Per uno scrub efficace ed economico, prendete i fondi del caffè e metteteli in una ciotola, aggiungete olio di mandorle o di argan finché il composto non raggiunge la consistenza di uno yogurt. Inumidite la pelle e applicate il peeling casalingo facendo movimenti circolari per un paio di minuti. Non strofinate! Risciacquate e applicate la crema.