Via al Vigna Ada Wine Festival

L'Associazione di Promozione Sociale Park Fest è lieta di annunciare il ritorno del Vigna Ada Wine

Festival per la sua terza edizione. Dal 11 al 13 Ottobre 2024, presso l’affascinante Forte Antenne, Via del Forte

Antenne, 12, 00199 Roma RM, il festival si conferma come un evento leader nella promozione del vino naturale in una versione ancora più festosa a fine vendemmia.

Il festival, grazie all'Associazione di Promozione Sociale Park Fest, darà voce ai viticoltori e alle viticoltrici che, con dedizione e rispetto per la natura, producono vini di qualità eccezionale. Sarà un momento di incontro in cui i produttori potranno raccontare di sé, del proprio approccio alla viticoltura naturale e della filosofia che guida il loro lavoro. Questi dialoghi saranno un'opportunità unica per gli ospiti di approfondire la conoscenza del vino naturale, direttamente dalle voci di chi lo produce.

Alla Scoperta dei Produttori e delle loro Filosofie.

Nell'ambito del festival, grande enfasi verrà data al Tank&co, un'iniziativa rivolta all'empowerment femminile

nel mondo dell'artigianato. Attraverso questa collaborazione, il Vigna Ada Wine Festival si propone di mettere in luce il lavoro e la passione delle donne anche nel mondo del vino, offrendo loro uno spazio per condividere le proprie esperienze e visioni. Questo focus celebrerà quindi un contributo fondamentale, promuovendo la parità di genere e sostenendo le storie di successo al femminile.

Il Vigna Ada Wine Festival 2024 proporrà un'agenda di appuntamenti: dagli incontri con i viticoltori all’offerta di street food gourmet, selezionato tra le eccellenze nazionali per accompagnare al meglio la scoperta dei vini. L'atmosfera del festival sarà vivacizzata da dj set e voglia di divertirsi insieme in modo da coinvolgere e

intrattenere il pubblico in un contesto festoso e inclusivo.

Il Vigna Ada Wine Festival non sarà solo degustazione e scoperta, ma anche festa e spensieratezza. L’evento

proseguirà fino a sera, animato da DJ set accuratamente selezionati, che promettono di trasformare

l'atmosfera del festival in un vero e proprio happening culturale. Tra un bicchiere di vino e l'altro, i partecipanti avranno l'occasione di lasciarsi andare con musica selezionata, rendendo l'esperienza al Vigna Ada Wine Festival indimenticabile.