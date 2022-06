Torna Taste of Roma al Foro Italico

Paolo Zappitelli 28 giugno 2022 a

a

a

Dopo due anni di stop torna Taste of Roma. Dal 6 al 10 luglio il Foro Italico ospiterà foodies, gourmet, appassionati e curiosi, per un’esperienza all’insegna del buon cibo e del buon bere, che si confermano elementi fondamentali di nutrimento per le anime e strumenti di condivisione. Otto ristoranti e chef saranno presenti per tutta la durata della manifestazione: dagli stellati Idylio di Francesco Apreda, La Pergola di Heinz Beck, Acquolina di Daniele Lippi, proseguendo con molti nomi d’avanguardia come Aede con Fabrizio Cervellieri, Campocori Hotel Chapter con Alessandro Pietropaoli, Carter Oblio con Ciro Cucciniello, Adelaide dell’hotel Vilon Roma con Gabriele Muro e Acquasanta con Enrico Camponeschi. Sempre sull’onda dell’inclusione ha preso corpo la grande novità di questa edizione, permettendo tanto a chef di grande cultura ed esperienza che alle giovani new entry della scena romana di occupare a rotazione nel corso delle cinque serate, due postazioni di cucina. Saranno presenti: gli stellati Riccardo di Giacinto di All’Oro, Giuseppe di Iorio di Aroma Restaurant, Angelo Troiani del Convivio Troiani; i blasonati Andrea Fusco di Taki Off, Stefano Marzetti di Mirabelle e Yamamoto Eiji di Sushisen con i dinamici Sara Scarsella di Sintesi, Mirko Di Mattia di Livello 1, Daniele Roppo de Il Marchese, Alessandro Borgo di Giulia Restaurant.

Questo consentirà una visione più ampia del panorama ristorativo capitolino, approfondendo e ripensando ai grandi cambiamenti avvenuti nel settore e condurrà il pubblico attraverso esperienze gustative sempre nuove e diverse ogni giorno. Taste è anche un appuntamento con il buon bere. Due le postazioni di quest’anno, occupate dai nomi più famosi della vineria romana: Trimani e Buccone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.