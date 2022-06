"Briatore venga alle Olimpiadi della pizza"

Paolo Zappitelli 28 giugno 2022 a

Un invito e una proposta a lavorare tutti per uno stesso obiettivo: tutelare la qualità e l’immagine della pizza italiana nel mondo. Sulle polemiche di questi giorni tra Flavio Briatore e i pizzaioli napoletani è intervenuto Antonio Pace, presidente di AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana: «È interessante la proposta di Briatore di creare un brand internazionale della pizza - spiega - ma facciamo notare che la nostra associazione è impegnata nella tutela e nella rappresentanza di questo cibo nel mondo già dal 1984, con tanto di rigoroso disciplinare. Sono centinaia le pizzerie sparse in tutti i continenti a portare orgogliosamente il marchio AVPN, a garanzia della qualità dei loro prodotti». «Proprio per questo – prosegue Pace – vogliamo invitare Flavio Briatore alle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana, e in particolare al disvelamento dell’Opera Celebrativa della Vera Pizza Napoletana e dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano, patrimonio immateriale dell’Umanità, lunedì 4 luglio. Lo aspettiamo per un confronto pacato e amichevole, e garantiamo che troverà senz’altro delle pizze straordinarie che i nostri maestri riescono a proporre a prezzi accessibili a tutti, senza intaccare la qualità delle materie prime e la cura dei dettagli. Se poi vuole portare uno dei suoi pizzaioli per una bella sfida a base di buone pizze, noi non abbiamo alcun pregiudizio e siamo certi che ci divertiremo».

La sfida è lanciata e a Napoli aspettano che l’imprenditore - che ha aperto a Roma in via Veneto il locale «Crazy pizza» - accetti l’invito. «La pizza è anzitutto un’icona del Made in Italy – spiega ancora Antonio Pace – ma siamo convinti che sia anche un elemento di aggregazione culturale a livello mondiale. Non è un caso che siano arrivate richieste da tutti i continenti per partecipare alle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana, sia da grandi professionisti da lungo tempo nel settore, che da appassionati amatori della pizza».

L’appuntamento è nel capoluogo partenopeo dal 3 al 6 luglio dove si sfideranno più di 300 pizzaioli provenienti da 45 paesi e 5 continenti per confrontarsi nelle categorie Vera Pizza Napoletana, Per Gourmet, Pizza Fritta, Mastunicola e Calzone Napoletano. Tra gli «atleti» di questa edizione non solo i pizzaioli affiliati AVPN di tutto il mondo, ma anche i vincitori delle eliminatorie tenutesi negli ultimi mesi a Napoli, Los Angeles, Parigi, Istanbul, Il Cairo, Atlanta, Poznan, San Paolo e Gifu. E non è tutto. In gara anche la categoria dedicata agli Amatori, al suo esordio nella manifestazione: i pizzaioli provetti che amano cimentarsi a casa con l’arte dell’impasto potranno confrontarsi con i grandi maestri della Vera Pizza Napoletana, imparandone i trucchi e i segreti.



