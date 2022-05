Vip e politici al gran galà della Rinascente

Alessio Buzzelli 17 maggio 2022 a

a

a

La Rinascente rinasce, e non è un gioco di parole. Lo storico negozio romano di piazza Fiume, infatti, ha celebrato ieri un traguardo molto importante: l'apertura della nuova Food Hall e il raggiungimento della metà dei lavori di restyling che si completerà ad agosto 2023. E lo ha fatto in grande stile, festeggiando la sua nuova veste con una serata glamour anzichenò, andata in scena nella splendida terrazza panoramica al sesto piano dell’edificio, vero tempio del gusto e del food, in cui si trova anche il ristorante Enoteca la Torre. Le inconfondibili bollicine targate Moët & Chandon (impossibile non citare le morbide effervescenze del Moët Impérial e le scintillanze eleganti dei millesimati Grand Vintage) e la musica mixata dalla dj d’eccezione Paola Iezzi hanno accompagnato la presenza dei tanti personaggi di primo piano accorsi per la serata: Isabella Ferrari e Nicoletta Romanoff, Tosca d’Aquino e Edoardo Purgatori, ma pure il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Valter Veltroni.

Nicoletta Romanoff

Un cast d’eccezione, insomma, per celebrare a dovere quella che è stata, è e sarà ancora a lungo un’icona intramontabile dello shopping italiano, sempre in equilibrio tra tradizione e innovazione e radicata come poche altre realtà nell’immaginario collettivo. Dopo l’apertura a febbraio del ground floor, dedicato agli accessori e alla cosmetica, è ora stata la volta del 3 piano - che ospita un esclusivo brand mix dedicato alle collezioni donna contemporary & fashion, alle shoes e al Beauty Bar - e del 6 piano, con l’apertura della food hall con food market, enoteca e il ristorante con terrazza panoramica Enoteca La Torre. Prosegue dunque il progetto di ristrutturazione globale che regalerà allo storico store di piazza Fiume un look totalmente rinnovato, donando alla città una nuova destinazione per lo shopping unica e distintiva al fianco del flagship store di via del Tritone.

Isabella Ferrari

“L’obiettivo finale è, in pieno stile Rinascente, come sempre, quello di sorprendere il pubblico – spiega il management dello store - offrendo un’esperienza di shopping unica e gratificante, costruendo luoghi e non semplici negozi. Oggi Rinascente è una realtà omnicanale, per la quale più che i brand sono i valori a fare la differenza: rispetto, creatività, emozione, ricerca, diversità”.

Tutto “semplice, chiaro e opportuno”, proprio come Gabriele D’Annunzio disse quando propose per la prima volta il nome di “Rinascente” per quello che, fino ad allora, era stato poco più di un semplice negozio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.