Degustazioni in concerto, arriva Rome Wine Expo

Unire la musica alla degustazione di alcuni grandi vini. È l’appuntamento con il quale si aprirà il Rome Wine Expo, la manifestazione organizzata da Arsial e Regione Lazio che si svolgerà dal 20 al 23 maggio al Centro Congressi dell'Hotel Barcelò Aran Mantegna, nel quartiere EUR-Garbatella. L’apertura è sicuramente uno degli eventi più suggestivi: mentre l'orchestra Roma Tre, diretta dal maestro Sieva Borzak con il violino solista di Maria Teresa De Sanio, eseguirà Le Quattro Stagioni di Vivaldi, i partecipanti degusteranno 8 vini abbinati all’alternanza delle stagioni, mentre su uno schermo verranno proiettate immagini relative ai produttori.

Ma la manifestazione sarà soprattutto l’occasione per conoscere alcuni dei vigneti, e dei vini, più importanti del nostro Paese. «L’Evento - spiegano gli organizzatori - vuole essere una promozione culturale del vino e delle sue terre di elezione. Il territorio italiano, più di ogni altro, è legato ai vari terroirs che lo caratterizzano, i quali, in una costante crescita qualitativa, è un esempio di come il territorio può e deve essere valorizzato». Così i vignaioli del Lazio, con le loro produzioni, faranno da ospiti ai «grandi» del Piemonte, dal Barolo al Gattinara. A loro saranno dedicate una serie di masterclass il 21 maggio: alle 12 appuntamento con Ghemme e Gattinara, le due denominazioni docg dell'Alto Piemonte per le quali ci sarà una comparazione alla cieca; alle 15 una masterclass in ricordo di Pio Boffa della Cantina Pio Cesare di Barolo e alle 18 ci sarà una verticale parallela di Barolo Cerretta, Prapò e Lazzarito dal titolo «Il riflesso del terroir nei Barolo di Sergio Germano». Ma le masterclass riguarderannno anche le eccellenze dei vini laziali, come la Verticale Storica Frascati Riserva Superiore Luna Mater Fontana Candida, dalla prima annata prodotta ad oggi[, in programma domenica pomeriggio alle 15. «Si tratta di seminari di eccezione - spiegano ancora gli organizzatori - con grandi vini che raccontano territori e produttori che hanno costruito la memoria storica del grande vino italiano nel mondo». Ma i visitatori potranno anche assaggiare i vini ai banchi di degustazione. farsi spiegare dagli stessi produttori come «nasce» una grande bottiglia.

È possibile acquistare i seminari e il biglietto di ingresso on-line fino alle 24 di mercoledì 18 maggio al seguente link: https://riservagrande.com/collections/rome-wine-expo. Per l'acquisto on-line del solo biglietto di ingresso è previsto uno sconto indicato in fase di acquisto. Nei giorni dell'evento, 21 e 22 e 23 maggio è possibile acquistare unicamente i biglietti di ingresso e le masterclass direttamente presso il desk accoglienza dell'evento.



