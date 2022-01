L'arte del riuso in cucina con "Dispensa Stellata"

31 gennaio 2022 a

a

a

Ogni anno nel mondo, secondo Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 931 milioni di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, il 17% del totale. L’Italia dà il cattivo esempio, ne butta 65 kg, molto più della media europea (58kg) secondo l’ultimo Food Sustainability Index. Facendo i conti, tutto questo costa ad ogni famiglia quasi 5 euro alla settimana, che equivalgono in media a 260 euro l’anno, che si potrebbero risparmiare, visto che il 53% dei rifiuti arriva dai consumi domestici ed è direttamente collegato alle abitudini dei consumatori: si compra più cibo del necessario e una parte finisce per ammuffire, o scadere. Cattive abitudini che tra Natale e Capodanno hanno toccato l’apice: circa 400 milioni di avanzi sono rimasti sulle tavole imbandite per le feste di fine anno, in aumento, secondo Coldiretti, del 30% rispetto allo scorso anno. Allora “Dopo Natale, vietato buttare!”: è l’appello-slogan del forma “Dispensa Stellata”, giunto ormai alla sua quinta edizione.

Se la dispensa è ancora piena, allora, svuotiamola con stile. L'occasione l’ha data il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP che, in vista della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, ha invitato tutti a festeggiare ancora una volta l'inizio del nuovo anno all'insegna del gusto e del riciclo. Nella splendida terrazza del The Hive Hotel, è andato in scena uno showcooking dedicato al riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. L’evento è nato con lo scopo di stimolare il consumo dei prodotti tipici del cenone o del pranzo di Natale anche “fuori stagione”, proponendo ricette gustose e originali, ideali per smaltire la dispensa, ma con creatività, strizzando un occhio alla normativa UE contro lo spreco alimentare.

I protagonisti dell’evento sono state le “stelle”: della tv e della cucina, che si sono cimentate ai fornelli, creando la loro ricetta del ricordo. È stata l’occasione per raccontare le principali caratteristiche dello Zampone e del Cotechino Modena IGP, eccellenze della tradizione gastronomica italiana che a volte vengono acquistate, regalate, ricevute… e dimenticate in dispensa dopo Capodanno, ma anche per spiegare al grande pubblico il valore prezioso della cucina povera, che trae ispirazione da concetti come il risparmio e il riutilizzo di ingredienti.

A moderare l’evento Elisa Sciuto, conduttrice televisiva. Le "stelle" del mondo dello spettacolo presenti: Barbara Chiappini, conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana, Eleonora Pedron, showgirl e attrice, Miss Italia nel 2002. E ancora l'aoore Lello Arena e lo chef e divulgatore scientifico per diversi programmi tv dedicati alla salute e al benessere, Alessandro Circiello, il biologo nutrizionista, Lorenzo Traversetti. E' intervenuto inoltre Luca Falasconi, responsabile scientifico e coordinatore nazionale di Waste Watcher Internationale, e della campagna Spreco Zero, docente di Politica Agraria dell'Università di Bologna - DISTAL.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.