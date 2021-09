Ecco le migliori ricette del #polloarrostoday

28 settembre 2021 a

a

a

Ecco le ricette proposte per il #polloarrostoday

POLLO MARINATO AL MOLE ROSSO E SEMI TOSTATI di Roy Caceres

Ingredienti per 6 persone: 6 cosce di pollo, 1spicchio di aglio grattugiato, 5gr zenzero grattugiato, Sale, Pepe nero, Rosmarino. Altri ingredienti: Mix semi tostati (sesamo nero, sesamo bianco, semi di lino)

Per il mole rosso

Ingredienti: 100gr chile ancho (senza semi e venature), 2gr foglie di timo, 2gr aghi freschi di rosmarino, 50gr strutto, 20gr uva passa, 25gr sesamo bianco, 20gr arachidi, 10gr mandorle con la buccia, 5gr semi di zucca, 30gr tortilla tostadas, 10gr harna di maiz, 2 n° pomodori rossi, 2 n° pomodori verdi, 1 spicchi d’aglio senza anima, 25gr cioccolato al 70%, 2gr mix spezie mole (vedi ricetta sotto), 500gr ali di pollo affumicate (passate per 1 ora all’affumicatore dopo averle rosolate), 1 lt acqua, sale, 25 gr miele, 60gr aceto di vino rosso

Procedimento per il mole rosso

Fare scaldare lo strutto e dorare i semi cominciando da quelli più grossi (mandorle, zucca, arachidi ed infine sesamo), aggiungere l’uvetta e dorare. Scolare i semi e mettere a conservare. Dorare il chile ancho, aggiungere le erbe, le tortillas spezzate ed infine la farina e le spezie. Frullare nel mixer tutti gli ingredienti tostati con i pomodori e l’acqua passare al colino e frullare ancora gli scarti, passare bene. Mettere a cuocere il mole con le ali di pollo affumicate, aceto e miele per 40min - 1 ora. Togliere le ali (che verranno sfilacciate ed usate in altre preparazioni) correggere di sale. Conservare.

Per le cosce di pollo

Condire le cosce di pollo con sale, pepe, zenzero grattugiato e 1 spicchio d’aglio grattugiato, lasciare una notte a marinare in frigo. Così il pollo assorbirà sale e profumi nelle carni. Rosolare in abbondante olio dalla parte della pelle. Appendere le cosce di pollo nell’affumicatore per 30 min. Affumicare con legno di melo che dona un profumo raffinato e dolce. Appoggiare su una griglia le cosce di pollo e farle cuocere in forno a 180*c, la cottura sopra la griglia farà sì che le cosce siano più dorate e gustose su entrambi i lati, fino a che la temperatura delle cosce al cuore sarà arrivata a 67*c, questa temperatura conserva l’interno morbido e succoso; avvolgere il pollo con le foglie di banano e lasciare riposare a forno aperto per 15min. Le foglie di banano conferiranno un profumo unico ed inconfondibile. Disporre la coscia sul piatto sopra un pezzo di foglia di banano, nappare con la salsa mole e cospargere con i semi tostati.

PETTO DI POLLO CRUNCH SU STECCO di Rosanna Marziale

g. 400 petto di pollo, ml. 100 yogurt di Bufala, ml. 100 latte di cocco, gr. 60 formaggio di Bufala, g. 50 bucce di limone, g. 5 paprika dolce, g. 2 curcuma, g. 50 cocco, n. 2 uova battute, g. 150 Corn Flakes, g. 250 mandorle, nocciole e arachidi tostati e tritati, n. 4 radici di liquirizia, ml. 50 olio evo, sale e pepe

Per la pelle

Bollire per 15 minuti la pelle e asciugare con carta da cucina. Tagliare a pezzetti. In una padella antiaderente oliate leggermente il fondo e saltare i pezzetti di pelle finché non diventano croccanti, salare e pepare. Tamponate con carta assorbente il grasso fuoriuscito dalla pelle.

Per il pollo

Preparate una marinata con lo yogurt, il latte, le bucce di limone, il cocco, la paprika dolce e la curcuma, lasciare le fette di pollo 6 ore nella marinata, salare e pepare. Dopo le sei ore alzare le fette di pollo dalla marinata, asciugarle leggermente e passarle nelle uova battute e nel mix di corn flakes, mandorle, nocciole e arachidi tostati, tagliate delle listarelle di formaggio di bufala e inseritene uno prima di avvolgere le fette impanate intorno ad una radice di liquirizia. Una volta preparare, lasciatele da parte. Preparate una teglia con carta da forno sistemate le finte coscette ed infornate a 170° per 20 minuti. Servite ben calde.

Salse di accompagnamento

Maionese al curry:

ml. 250 olio di arachide, 1 uovo, gr.10 senape, 1 cucchiaino, 1 cucchiaino di sale, Pepe nero macinato

Inserite in un bicchiere l’olio inserendo il tuorlo, la senape, il curry, il sale e il pepe. Aiutandovi con un frullatore ad immersione avviate alla massima velocità per circa 10 secondi

Maionese al sedano

10 foglie di sedano

1 cucchiaio di succo di limone

1 spicchio d’aglio piccolo

1 tuorlo d’uovo

1 filetto di acciuga

olio di semi di girasole qb (circa mezzo bicchiere)

Fate bollire le foglie di sedano per pochi minuti, toglietele dall’acqua e gettatele immediatamente nell’acqua gelata (questo serve a mantenere vivo il colore verde), strizzatele e posizionatele in un bicchiere alto e stretto, aggiungete il succo di limone, uno spicchio di aglio piccolo, un tuorlo d’uovo, un filetto di acciuga, e circa mezzo bicchiere di olio di semi di girasole. Frullate tutti gli ingredienti con il minipimer fino ad ottenere la giusta cremosità.

Carote fritte

gr.200 carote, gr.50 farina q.b., olio per friggere (io uso sempre quello di girasole o di arachidi), sale

Si tagliano le carote a julienne dal lato della grattugia o col disco del robot da cucina coi buchi più grossi perché è meglio che non siano sottilissime. Si infarinano e si friggono in abbondante olio.

Una volta scolate su una carta assorbente, si salano. ATTENZIONE: ci vuole esattamente un minuto perché si cuociano, vanno tirate subito via dall’olio altrimenti si carbonizzano!!!

POLLO ARROSTO IN “2 COTTURE” di Max Mariola

Ingredienti:

1 pollo da circa 1,5/2,0 kg, 2 limoni, 1 mazzo di rosmarino, 1 mazzo di salvia, 1 testa di aglio, 100 gr di Burro meglio se chiarificato

Verdure di contorno

300 gr di patate, 300 gr di patate dolci, 300 gr di Spinaci, Burro, Aglio, Cipollotti freschi, Sale, Pepe, Olio extravergine di oliva.

Attrezzature necessarie per la cottura del pollo: Forno domestico, Teglia alluminio, Termometro per arrosti, Padelle o work per saltare verdure, Pentola per scottare verdure



Procedimento:

Una volta acquistato il pollo intero dal vostro macellaio di fiducia fatelo legare in modo che rimanga in forma. All’interno del pollo inserite il sale, pepe nero, il limone diviso a metà e le erbe aromatiche. Nel frattempo sciogliete il burro dove avrete aggiunto l’aglio, le erbe tritate e la scorza del limone. Disponete il pollo in una teglia e ungetelo con il burro sciolto aromatizzato, mettete il termometro all’interno della parte più alta del petto. Mettetelo in un forno domestico a 80 gradi ventilato. Dovrete arrivare a 60 gradi al cuore della carne del petto. Ci vorranno all’incirca 3/4 ore di tempo … per abbreviare il tempo di cottura tirate fuori dal frigo il pollo 2 ore prima. Una volta raggiunti i 60 gradi tirate il pollo fuori dal forno e portate il forno a 230 gradi statico. Mettete il pollo e fate dorare per circa 20/30 minuti, ungendo di tanto in tanto la superficie del pollo. Quando sarà dorato servitelo accompagnato dai contorni.

POLLO ARROSTO di Nonna Giovanna

Ingredienti:

pollo 700 g / 1 kg, olio extravergine d'oliva q.b, 3 – 4 spicchi d'aglio, 5 – 6 foglie di salvia, sale e pepe q.b, rosmarino 2 rametti, un bicchiere di vino bianco

Preparazione:

Preriscaldare il forno a 180/200°, mettere il pollo in un vassoio, ricoprirlo con sale e pepe e successivamente massaggiarlo bene su tutti i lati. Inserire le foglie di salvia sotto le ali, le cosce, e all'interno del pollo inserire anche 2 rametti di rosmarino; mettere il pollo in una teglia, aggiungere olio extravergine d'oliva e i 3 – 4 spicchi d'aglio. Successivamente inserire in forno la teglia contenente il pollo e cuocere per circa 30 minuti a 200°, girandolo di tanto in tanto con una forchetta per far sì che cuocia da entrambi i lati in maniera uniforme. Dopo 30 minuti abbassare la temperatura a 180° e procedere fino al termine della cottura, di circa un'ora, continuando a girarlo ogni tanto. Circa 10 minuti prima della fine della cottura del pollo, aggiungere un bicchiere di vino bianco. Una volta raggiunta la cottura desiderata, spegnere il forno, attendere qualche minuto, togliere il pollo dal forno e inserirlo in una pirofila. Infine, servirlo aggiungendo qualche cucchiaio di olio extravergine d'oliva e aggiungere patate arrosto a personale discrezione.

POLLO ARROSTO della Bis

Ricetta di Emanuele Ferrari e della bisnonna (100 anni compiuti a giugno)

Ingredienti:

1 pollo intero, Sale grosso q.b., Spezie dell’orto: rosmarino, salvia e origano q.b., 2 spicchi d’aglio, Olio extravergine d’oliva, 20g di miele, 1 pizzico di paprika

Procedimento:

In un mixer tritare sale grosso con le erbe aromatiche e 2 spicchi d’aglio. E mettere il trito in una ciotolina. Una volta messo il pollo in una pirofila, massaggiatelo per bene con l’olio evo e successivamente cospargetelo di spezie, anche al suo interno. Infornare a 180 gradi per 60/80 min. Mentre è in forno preparare in una ciotola la “salsa speciale della bis” mischiando circa 20gr di miele e un po’ paprika. 10 min prima di togliere il pollo dal forno, cospargetelo con la salsa precedentemente preparata e poi fate finire la cottura.

ARROSTO DI POLLO RIPIENO di Sonia Peronaci

PREPARAZIONE: 45 MINUTI

COTTURA: 90 MINUTI

Ingredienti:

Pollo intero disossato con pelle 1,3 kg (intero2,6 kg), Zucca mantovana 160 g, Cavolo nero 170 g, Pancetta tesa affettata 120 g, Aglio 1 spicchio, Peperoncino rosso ½, Rosmarino 1 rametto, Salvia 1 rametto, Vino bianco 60 g, Olio EVO q.b., Sale q.b., Pepe q.b.

Procedimento:

PER LA ZUCCA

Per prima cosa prepara la zucca per la marinatura. Elimina la buccia e tagliala a fette sottili di circa 2 mm. Trita le foglie di salvia assieme a mezzo spicchio di aglio e agli aghi di rosmarino. In un contenitore adagia un po' di trito di aromi sul fondo, ricopri poi con la zucca, il resto del trito, sala a piacimento e ricopri le fette di zucca con l’olio EVO a filo. Lascia marinare in frigorifero per una mezzoretta coprendo con un coperchio.

PER IL CAVOLO NERO

Elimina la parte coriacea del cavolo nero (il gambo centrale) lasciando però la foglia il più possibile integra; fai scaldare in una padella dal fondo largo un filo di olio EVO assieme e mezzo spicchio di aglio e al peperoncino. Quando l’olio sarà caldo aggiungi anche il cavolo nero e fallo saltare in padella fino a quando non si sarà ammorbidito. Salalo a piacere e tienilo da parte.

PER IL POLLO

Fai disossare un pollo dal macellaio chiedendogli di lasciartelo integro e con la pelle. Adagialo tra due fogli di carta forno e con un pesta carne battilo senza rompere le fibre, e pratica se necessario delle piccole incisioni sulla carne, là dove risulti troppo spessa. Elimina il foglio superiore di carta forno, sala e pepa la carne lasciando la pelle a contatto con il foglio di carta forno sottostante, quindi procedi con la farcitura. Prendi la pancetta e stendila su tutta la superficie del pollo, disponi ora la zucca sgocciolata sulla pancetta e in ultimo stendi le foglie di cavolo nero ormai tiepido. Arrotola il pollo partendo dalla parte inferiore aiutandoti con la carta da forno, ripiega all’interno le parti esterne per formare un arrosto perfetto. Con uno spago da cucina lega per bene l’arrosto di pollo. Disponi l’arrosto su di una teglia oliata con la chiusura di sotto, aggiungi il bicchiere di vino bianco e fallo cuocere per circa un’ora e mezza in forno statico a 180°. Durante la cottura usa il fondo per bagnare la carne evitando così che la pelle si secchi e si spacchi. Quando il tuo pollo sarà cotto e ben dorato in superficie estrailo dal forno e lascialo intiepidire prima di tagliarlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.