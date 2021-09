Torna Eurochocolate, un tuffo nel cibo degli Dei

Valentina Conti 21 settembre 2021 a

Un’edizione da leccarsi i baffi. Letteralmente. Dopo la pausa obbligata dello scorso anno, Eurochocolate torna con un format nuovo di zecca per accogliere il popolo dei golosi in totale sicurezza. Dal 15 al 24 Ottobre prossimi, presso il centro fieristico Umbriafiere, a Bastia Umbra (Perugia), andrà in scena l’evento più gustoso dell’anno in versione special, che già dai dettagli si preannuncia da ricordare. Per la prima volta nella sua storia, infatti, Eurochocolate esce dal centro storico di Perugia, che comunque ospiterà una serie di iniziative mirate. I tre padiglioni di Umbriafiere, facilmente raggiungibili, accoglieranno aree tematiche variopinte caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori dedicati ai più piccoli, animazione e un grande mercato del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers, che potranno accedere ordinatamente all’evento tramite alla messa a punto di un servizio di controllo degli accessi.

I biglietti sono acquistabili su www.eurochocolate.com e lo saranno sul posto nel corso della manifestazione. 14mila metri quadri di divertimento e tanto buon cioccolato da degustare e acquistare. Spazio a una vera e propria Fabbrica del Cioccolato bean to bar, firmata FBM, per comprendere l’intero processo di trasformazione del goloso Cibo degli Dèi, dalla fava di cacao alla tavoletta. Ad accogliere il pubblico della Chocolate Experience ci sarà l’imponente statua, alta ben 4 metri, dello storico re azteco Montezuma, noto per essere stato un insaziabile bevitore di cioccolata calda. Tra le novità di quest’anno, c’è la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate, un particolare spettacolo itinerante con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e un elegante carro cioccolatoso, Tra le aziende leader del mondo del cioccolato che hanno confermato la loro partecipazione: Lindt Italia porterà in scena a Eurochocolate tutta la golosità di Lindor, Perugina è lieta di tornare a deliziare gli appassionati di cioccolato con le sue creazioni, Icam Cioccolato festeggerà a Eurochocolate i suoi primi 75 anni con un ”Re” d’eccezione. A coprirsi di cioccolato sarà anche l’intero territorio di Bastia Umbra che, grazie alla collaborazione attivata con strutture ricettive, ristoratori, centri benessere, esercenti e associazioni locali, si appresta a offrire agli amanti del cioccolato dei veri e propri pacchetti a tema. Il Cibo degli Dèi sarà, infine, protagonista pure nella vicina Perugia con il palco della centralissima Piazza IV Novembre firmato Distretto del Cioccolato Perugino.

