Bollicine di qualità, l'Italia batte anche il monumento champagne

Sparkling Wine World Championship 2020

Le bollicine italiane battono quelle francesi. E stavolta non per la quantità per per la qualità. Lo dicono le medaglie raccolte al “The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020”, il più autorevole concorso al mondo sugli spumanti, creato da Tom Stevenson. Portabandiera di questo successo è il Trentodoc, il nostro "Spumante di montagna", che ha fatto incetta di ori. Ma a dare una mano a una affermazione "effervescente" ha contribuito anche il Prosecco che oltre ad essere ormai percepito come vino modaiolo e di facile consumo, annota tra i suoi produttori cantine che possono stare alla pari con altre realtà più blasonate. Nel conteggio complessivo degli ori l'Italia pareggia con la Francia (47 a 47) ma sprinta decisamente in avanti per gli argenti conquistati ( 111 a 42). Il Trentodoc guida la pattuglia delle eccellenze italiane con 52 medaglie conquistate (20 di queste sono ori) e tra le cantine spicca la storica Ferrari che si aggiudica 9 primi posti e 5 secondi. Un bottino che la fa piazzare al secondo posto assoluto dopo la maison francese Louis Roederer.

Bene anche la Franciacorta (Bellavista e Ca' del Bosco solo per citarne qualcuna) ma soprattutto ottimi giudizi raccolti da alcune cantine di Prosecco, quasi tutte nell'area della Docg tra Valdobbiadene e e le colline di Conegliano con qualche piccola digressione nella zona della Doc. Un successo che certifica come le bollicine ormai più diffuse nel mondo non puntano solo alla quantità ma anche alla qualità. Tra le aziende premiate Follador con Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry 2019, che ha ottenuto la medaglia d'oro e Valdobbiadene Prosecco Sup. D.O.C.G. Millesimato Extra Brut 2019 che si è invece aggiudicato l'argento. Medaglia d'oro anche per Bottega NV Bottega Gold Prosecco Doc e Nino Franco 2018 Nodi Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore. Da segnalare infine i successi di alcune "chicche" siciliane (Azienda Agricola G. Milazzo NV Milazzo Nature-V2 che si è aggiudicata l'oro) e un Lambrusco (Paltrinieri 2019 Leclisse Lambrusco di Sorbara Doc, oro anche per lui).

