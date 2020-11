Capire il vino con un corso (quasi) a fumetti

Federdoc

Quando andate a comprare un vino vorreste sapere la differenza tra un Igt o un Docg? Oppure vi piacerebbe saper leggere tutto quello che è contenuto nell'etichetta di una bottiglia? O ancora vorreste sapere come viene garantita e controllata la qualità di quello che bevete? Alle vostre domande può rispondere un format ideato da Federdoc che si può scaricare sui vari canali social e sul sito dedicato DinDoc.it.

Il primo appuntamento c'è già stato, giovedì 5 novembre e andrà avanti per sei settimane con puntate di 3 minuti ciascuna condotte dal giornalista Nicola Prudente, in arte Tinto, il quale si aggirerà, novello Roger Rabbit, tra cartoon ed effetti speciali, accompagnando lo spettatore per mano in un viaggio nell’affascinante mondo dei vini a denominazione di origine. Il tutto con un linguaggio semplice, in grado di coinvolgere anche i neofiti, curiosi di approfondire la propria conoscenza su argomenti che spesso risultano di difficile comprensione per i non iniziati.

“Se c’è una critica che viene di frequente mossa a chi racconta il mondo del vino è quella di usare un linguaggio per addetti ai lavori – commenta Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Federdoc - Succede nelle degustazioni, dove alcuni termini risultano spiazzanti. Figuriamoci quando si devono affrontare temi come l’etichettatura, i disciplinari, il sistema dei controlli o la piramide qualitativa. Con Din-Doc abbiamo voluto provare a proporre un approccio più semplice e coinvolgente”.

