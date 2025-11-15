Franco Novelli: dalle navi immaginate dell'infanzia al viaggio per i mondi, ispirazione del Cittadino del Mondo

Redazione 15 novembre 2025 a

a

a

La storia di Franco Novelli, autore del libro Cittadino del Mondo – Ricordi e considerazioni su un viaggio mai finito (oggi disponibile su Amazon), nasce da una scena semplice e fortemente simbolica: un bambino che, durante l’infanzia, siede al suo tavolo e disegna navi. Non si tratta di navi immaginate più avanti negli anni, ma di immagini che appartengono interamente al suo mondo infantile: linee che traducevano un bisogno nascente di esplorare, capire, conoscere.

In quelle pagine, Novelli racconta un’infanzia fatta di osservazione profonda e una sensibilità già adulta. I disegni delle navi non erano soltanto un gioco: erano un primo modo di dare forma a un viaggio che non avrebbe mai smesso di evolvere. L’infanzia – per lui – non è un capitolo chiuso, ma una lente attraverso cui leggere tutta l’esistenza. Il bambino che disegnava navi continua a vivere nell’adulto che impara a navigare tra luoghi, incontri, emozioni e decisioni. Cittadino del Mondo è la testimonianza di un percorso che trova radici solide proprio in quei primi gesti semplici, trasformati per sempre in simboli di un viaggio interiore.