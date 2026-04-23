Morto Darrell Sheets, la star di 'Affari al buio' aveva 67 anni

23 aprile 2026 a

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Los Angeles, 23 apr. - (Adnkronos) - E' morto Darrell Sheets, star del reality 'Affari al buio' (titolo originale 'Storage Wars'), apparentemente per suicidio, nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, come riportano i media Usa, l'attore sarebbe deceduto a seguito di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 2 del mattino (ora locale) di mercoledì 22 aprile, dove hanno rinvenuto il corpo e ne hanno dichiarato il decesso. Il caso è stato affidato all'unità investigativa criminale, che ha avviato accertamenti tuttora in corso per verificare se si tratta effettivamente di un suicidio. La salma è stata trasferita all'ufficio del medico legale della contea di Mohave per ulteriori verifiche.

Nato il 13 maggio 1958 in California, Sheets era diventato uno dei volti più noti del programma 'Affari al buio', incentrato sulle aste di depositi abbandonati, seguendo veri acquirenti professionisti che fanno offerte senza conoscere il contenuto delle merci. Tra il 2010 e il 2023 Sheets, soprannominato 'The Gambler' (Il Giocatore d'azzardo), aveva preso parte a 163 episodi, distinguendosi per uno stile diretto e competitivo, spesso orientato alla ricerca del 'colpo grosso'. In Italia il programma è stato trasmesso principalmente su Dmax Italia

Nel 2019 Sheets era stato colpito da un infarto, evento che lo aveva portato a ridurre significativamente le apparizioni televisive, anche in seguito a un intervento chirurgico. Negli ultimi anni si era trasferito in Arizona, dove gestiva un negozio di antiquariato chiamato Havasu Show Me Your Junk: qui abitanti del posto e fan potevano ancora incontrare la sua personalità fuori dal comune. Secondo la biografia ufficiale del programma, era appassionato di aste di magazzini da oltre trent'anni, sempre alla ricerca di ritrovamenti di valore, tra opere d'arte e collezioni rare. Sheets era apparso anche in programmi televisivi come 'The Tonight Show with Jay Leno' e nello show di Rachael Ray.René Nezhoda, un'altra star di 'Affari al buio', ha reagito alla notizia della morte di Sheets pubblicando un video su Instagram, in cui ha denunciato che il collega sarebbe stato bersaglio di cyberbullismo, chiedendo che i responsabili vengano chiamati a risponderne.

Secondo una testimonianza raccolta dal sito Tmz, Darrell Sheets sembrava felice e di buon umore solo poche ore prima della sua morte improvvisa e scioccante. Tmz ha ottenuto una foto del volto amatissimo di 'Affari al buio', scattata martedì 21 aprie intorno alle ore 17 nel suo negozio di antiquariato a Lake Havasu, l'attività che gestiva da quando si era allontanato dalla tv. Una persona presente nel negozio ha raccontato che Darrell era allegro e cordiale durante l'incontro, "rendendo la notizia della sua morte ancora più sconvolgente", secondo Tmz.

La polizia di Lake Havasu in un comunicato riportato da 'Variety' ha ricostruito la scoperta del corpo senza vita di Darrell Sheets. “Il 22 aprile 2026, intorno alle ore 02:00, gli agenti del Dipartimento di Polizia di Lake Havasu City sono intervenuti presso un'abitazione situata nel isolato 1500 di Chandler Drive a seguito della segnalazione di una persona deceduta. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto un soggetto di sesso maschile che presentava quella che sembrava essere una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa - si legge nella nota - L'uomo è stato dichiarato morto sul posto e l'Unità Investigativa Criminale del Dipartimento di Polizia di Lake Havasu City è stata allertata, intervenendo per assumere la conduzione delle indagini. Il corpo è stato successivamente affidato all'ufficio del medico legale della contea di Mohave per ulteriori accertamenti. L'uomo è stato identificato come Darrell Sheets, 67 anni, residente a Lake Havasu City, e la sua famiglia è stata informata. L'episodio resta sotto indagine e ulteriori informazioni saranno diffuse non appena disponibili”. (di Paolo Martini)