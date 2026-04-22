Treccani presenta 'Le parole di Aubac: un vocabolario per governare il cambiamento'

22 aprile 2026 a

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Roma, 22 apr. (Adnkronos) - L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (Aubac) e l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani presentano oggi, in occasione della Giornata della Terra, il progetto ''Le parole di Aubac: un vocabolario per governare il cambiamento'', iniziativa culturale e istituzionale che propone dieci nuove voci dedicate alla governance del territorio, dell'acqua, dell'energia e della transizione ecologica. Il progetto si inserisce nel quadro della rubrica Treccani «Le parole valgono» e nasce dalla convinzione che governare il territorio, in un'epoca segnata dalla crisi climatica e dalla trasformazione digitale, non richieda soltanto dati, modelli e strumenti tecnici, ma anche un linguaggio condiviso, capace di rendere comprensibili fenomeni complessi, costruire consapevolezza pubblica e orientare le decisioni collettive.

Il progetto propone dieci nuove voci, che parlano tutte, in modi diversi, del rapporto tra l'uomo e il pianeta: di come usiamo l'acqua, di come abitiamo il territorio, di come affrontiamo il rischio, di come costruiamo sicurezza e giustizia. Due di esse - «gemello digitale» e «città rigenerativa» -entrano come neologismi nel Vocabolario Treccani, mentre le altre otto entrano nell'Enciclopedia Italiana. La trama che le unisce è quella della cura del territorio. Si parte dall'autorità di bacino, modello di governance che supera i confini amministrativi per seguire l'unità fisica dei sistemi naturali, e dal gemello digitale, strumento avanzato di conoscenza e simulazione. Si passa poi alla sicurezza idrica, alle infrastrutture naturali e alla resilienza climatica, che definiscono la capacità dei territori di resistere, adattarsi e trasformarsi. Completano il percorso la transizione energetica, l'economia circolare e la sostenibilità alimentare, fino alle città rigenerative e all'equità ambientale, principio che orienta la distribuzione dei costi e dei benefici delle trasformazioni, affinché non ricadano in modo sproporzionato sui soggetti e sui territori più fragili.

Le dieci parole selezionate mettono in luce alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo e, soprattutto, le relazioni che le tengono insieme. Nella trama del progetto convivono le grandi transizioni del presente - digitale, idrica, energetica, urbana e ambientale - insieme ai nuovi conflitti d'uso e alle nuove responsabilità pubbliche che esse generano. Il senso del progetto è rendere visibile un sistema di connessioni spesso affrontato per compartimenti separati e offrire un linguaggio capace di ricomporlo.

''Per la prima volta la voce “Autorità di bacino” entra nell'Enciclopedia Italiana», ha dichiarato Marco Casini, Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. ''Non è un risultato simbolico, ma il riconoscimento del ruolo che queste istituzioni svolgono nella governance integrata del territorio e delle risorse idriche del Paese. Questo progetto traduce in un lessico condiviso il percorso che AUBAC ha intrapreso in questi anni: dalla pianificazione di bacino alla trasformazione digitale, dal monitoraggio climatico alla sicurezza idrica, fino al tema dell'equità nell'accesso alle risorse. Perché le parole non sono un dettaglio: sono il primo atto di governo.''

''Per istruire su queste parole avete bisogno che ci siano le autorità di bacino, che lavorino insieme agli enti locali, alle regioni e allo Stato, che ci sia un disegno comune che tutti concorrono a realizzare, ciascuno per la sua parte'', ha commentato durante il dibattito il già Presidente Giuliano Amato

“Quando una parola tecnica come “transizione energetica” diventa slogan, si perde il contatto con la realtà misurabile e si entra nel territorio dell'ideologia. Ma non c'è niente di più lontano dall'ideologia della verifica dei fatti: il costo dell'energia, l'impatto sull'inquinamento, la sicurezza degli approvvigionamenti. Questo progetto va nella direzione opposta alla confusione: restituisce alle parole il loro significato operativo confermato da un percorso ineludibile, così come dimostrato dall'andamento degli investimenti mondiali che ormai assegna alle energie pulite il 90% del totale”, ha dichiarato il Prof. Livio de Santoli, Componente del Collegio Arera.

L'evento di presentazione, ospitato presso la sede dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani nella Giornata della Terra, è stato aperto da Marta Leonori, Responsabile Area Gestionale Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. La tavola rotonda, moderata da Fausta Chiesa del Corriere della Sera, ha visto gli interventi di Giuliano Amato (già Presidente del Consiglio dei Ministri e già Presidente della Corte Costituzionale), Marco Casini (Segretario Generale AUBAC), Beatrice Cristalli (linguista e formatrice di Edulia dal Sapere Treccani), Livio De Santoli (Componente del Collegio Arera) e Franco Purini (Professore emerito di Composizione architettonica alla Sapienza Università di Roma).

Le dieci definizioni sono consultabili sul portale Treccani.it.