Sostenibilità, Meggetto (Legambiente): "Comunicazione è fondamentale"

22 aprile 2026 a

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Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Legambiente nella sua storia quello che ha sempre pensato di dover mettere in campo è la comunicazione: non facciamo solo le cose per i nostri soci, la comunicazione è una parte fondamentale". Così Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', promossa da Conai, questa mattina a Milano.

Meggetto spiega che "non è facile, per esempio, ottenere le informazioni: spesso ci scontriamo, anche sui grandi temi, su chi ci dà l'informazione corretta. E' un compito difficile se vogliamo dire cose corrette che hanno a che fare con un dato scientifico". Poi - osserva la presidente Legambiente Lombardia - c'è il tema della verifica del dato ("anche noi facciamo questo lavoro di andare a verificare") e della rapidità ( "è complicato stare sul pezzo e paghiamo anche noi il fatto di dover essere rapidi").