Sostenibilità, Fontana (Conai): "Tutela Pianeta tema correlato al fare cultura"

22 aprile 2026 a

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Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Il tema del preservare il nostro Pianeta, del preservare la materia che è presente sul nostro Pianeta, è strettamente correlato con il tema del fare cultura su questi temi; ecco perché nasce l'idea di realizzare in questa Giornata della Terra un momento di approfondimento". Così Simona Fontana, dg Conai, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', questa mattina a Milano.