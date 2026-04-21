Musetti: "A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress"

21 aprile 2026 a

a

a

Madrid, 21 apr. (Adnkronos) - Reduce da un buon torneo a Barcellona e atteso al Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti che ha preso parte ai Laureus Awards a Madrid, guarda già anche a Roma con ambizione e lucidità. Il tennista azzurro parla del momento positivo, del rapporto con il pubblico italiano, delle condizioni di Carlos Alcaraz e della crescita del movimento azzurro, con un pensiero su Jannik Sinner e sull'amico Flavio Cobolli. Musetti, dopo il bye al primo turno, debutterà a Madrid molto probabilmente contro Hurkacz, non certo un inizio soft, viste anche le condizioni dei campi veloci.

Come sto?

"Bene, bene. È stato un buon torneo a Barcellona e sicuramente vengo qui a Madrid con tanta motivazione, tanta voglia di fare bene. Poi ovviamente riguardo la serata è stata veramente bella, è stato un onore essere in mezzo a delle leggende dello sport e ovviamentee mi fa molto piacere, mi dà veramente l'ambizione e la voglia di poter provare a vincere anch'io questo premio".

Dopo Madrid ci sarà anche Roma, che aspetta un vincitore italiano da tanti anni. Tu e Sinner tra i principali favoriti?

"Sicuramente Jannik che ha mostrato negli ultimi due mesi qualcosa di incredibile, in termini di risultati, e credo che sia ovviamente il favorito. Eh, poi ovviamente Carlos Alcaraz, anche se in questa situazione bisognerà capire meglio in che condizione fisica sarà e se ci sarà. Però sì, per me è un obiettivo a Roma cercare di giocare anche con il pubblico, e portarmi il pubblico ovviamente come motivazione extra e non come fattore di stress. Quindi sicuramente l'obiettivo è quello di far divertire la gente e ovviamente anche divertirsi".

Carlos Alcaraz indossa un tutore al braccio destro?

"Io gli auguro il meglio perché è sempre bello vedere questa rivalità tra lui e Jannik. Ovviamente a me piace cercare di competere con i migliori, quindi spero che anche lui sia presente nei prossimi tornei".

E c'è anche Flavio Cobolli che sta facendo bene?

"Molto bene, poi noi siamo molto amici, ci conosciamo da tanto, quindi so quanto stia lavorando e quanto sia migliorato. Gli auguro il meglio, ma è sicuramente sulla strada giusta".