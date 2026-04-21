L'Oréal, Riccardo Lucii con  'The beauty circle' vince contest artistico organizzato con Istituto Maragoni

21 aprile 2026 a

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Milano, 21 apr. (Adnkronos) - L'Oréal Italia ha svelato ieri 'The beauty circle', l'opera artistica di upcycling e recycling realizzata dal giovane artista Riccardo Lucii, vincitore del contest creativo lanciato dall'azienda cosmetica in partnership con Istituto Marangoni. L'obiettivo del contest era ambizioso: dare una 'seconda vita' ai prodotti che non potevano più essere commercializzati riflettendo l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità, in linea con i principi del programma 'L'Oréal for the future', e la creatività.

Il contest, condiviso con la community di Alumni di Istituto Marangoni, ha raccolto più di 60 proposte creative; ognuna di loro ha cercato di interpretare l'anima di L'Oréal Italia attraverso diverse forme, dalla scultura all'installazione. Tra le tante proposte ricevute, 'The beauty circle' di Riccardo Lucii ha saputo incarnare perfettamente i cinque valori fondamentali del Beauty hub: bellezza, italianità, sostenibilità, wellbeing e people.

Quest'opera, esempio di upcycling, è una dimostrazione tangibile di come L'Oréal Italia intenda dare un concreto supporto al talento di artisti emergenti. Guardando da vicino l'installazione si può notare come i flaconi dei prodotti cosmetici dei brand del Gruppo L'Oréal si siano evoluti in tasselli di un'opera corale che parla di sostenibilità, italianità e benessere. Riccardo ha saputo trasformare ciò che non aveva più una funzione commerciale in qualcosa di prezioso e rigenerativo.

Ninell Sobiecka, presidente e ad L'Oréal Italia commenta: "L'opera 'The beauty circle' di Riccardo Lucii, esposta nella hall della nostra sede e visibile a tutti, rappresenta perfettamente i valori di Bellezza, Innovazione e Sostenibilità che definiscono l'identità del nostro Beauty hub. In L'Oréal Italia crediamo fermamente nel potere della creatività. Supportare il lavoro di giovani talenti significa per noi investire in sguardi capaci di ripensare il futuro trasformando i principi della sostenibilità in un linguaggio visivo capace di trasmettere un messaggio di rispetto per l'ambiente".

"La partnership con L'Oréal Italia -sottolinea Stefania Valenti, Istituto Marangoni managing director- rappresenta per Istituto Marangoni un incontro di visioni con una realtà di assoluto prestigio, che da sempre coniuga innovazione, responsabilità e leadership nel mondo della bellezza. L'opera artistica vincitrice è una testimonianza concreta di come i nostri studenti sappiano trasformare i valori di sostenibilità e consapevolezza in espressioni artistiche autentiche, pienamente coerenti con il nostro modello formativo. Progetti come questo confermano quanto arte, creatività e bellezza siano leve fondamentali per sostenere e promuovere i talenti di domani, offrendo loro occasioni reali di dialogo con l'industria e contribuendo a costruire un futuro più responsabile e ispirato".

"Volevo che quest'opera non fosse solo esteticamente bella, ma che spingesse chi la guarda a riflettere -spiega Riccardo Lucii, creative art director e vincitore del contest-. La circolarità e il riuso non sono solo concetti tecnici, sono motori di cambiamento. Ogni prodotto che ho utilizzato porta con sé la sua storia e ora, insieme agli altri, contribuisce a un racconto collettivo più grande".