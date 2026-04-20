Design, a Milano Your Own Universe installazione glo for art e 'Numero Cromatico'

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Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Quando un gesto individuale diventa linguaggio collettivo, l'arte cambia forma. In occasione della Milano Design Week 2026, glo, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi scalda stick per consumatori adulti, porta il suo impegno nell'arte a un nuovo livello. Lo sottolinea un comunicato evidenziando che "nell'ambito del progetto glo for art, presenta Y.O.U. Your Own Universe, un'installazione immersiva e partecipativa in cui arte, intelligenza artificiale e tecnologia si fondono".

Firmata dal collettivo artistico Numero Cromatico, l'installazione interpreta perfettamente il tema del Fuorisalone 2026 "Essere Progetto", trasformando il visitatore da spettatore a parte integrante dell'opera. Un sistema aperto e dinamico in cui lo spazio non si osserva, ma si abita, si vive, si plasma con la presenza di ciascuno.

Dal 20 al 26 aprile, Y.O.U. Your Own Universe sarà il fulcro dell'area glo, allestita a Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District, uno dei luoghi più iconici e frequentati del Fuorisalone.

La Milano Design Week 2026 sarà inoltre l'occasione per svelare un'importante ispirazione nel design: la nuova Limited Edition di glo Hilo Plus, il cui design è ispirato a McLaren Racing, un'icona di eccellenza ingegneristica e di design ad alte prestazioni. In un'era in cui tecnologia e lifestyle ridefiniscono continuamente i propri confini, questa esclusiva Limited Edition trasforma la performance in un linguaggio estetico.

Y.O.U. Your Own Universe ridefinisce il rapporto tra corpo, spazio e linguaggio, trasformando il chiostro di Palazzo Moscova in un paesaggio multisensoriale vivo e in continua evoluzione.

Le superfici verticali costruiscono un paesaggio visivo dinamico, in continua trasformazione, in cui il visitatore non è spettatore esterno ma parte integrante del sistema e della sua dimensione simbolica. Attraverso di esse, l'oracolo algoritmico – macchina poetica di Numero Cromatico – condivide visioni sul futuro, mettendo in relazione intelligenza artificiale e linguaggio umano.

Il pubblico attraversa lo spazio muovendosi all'interno di un ambiente luminoso e immersivo, dove la luce disegna un paesaggio visivo in continua evoluzione. Al centro, un grande cerchio interattivo –portale simbolo di connessione e appartenenza, accoglie i visitatori e li invita a partecipare.

Qui, la scelta individuale diventa parte di una narrazione collettiva: con un gesto, il pubblico seleziona parole che si trasformano in messaggi condivisi, proiettati sulle pareti del chiostro. Ogni interazione contribuisce a plasmare l'opera, che evolve costantemente attraverso le azioni dei visitatori, dando vita a un paesaggio percettivo dinamico e in divenire. Una rappresentazione di come il futuro non sia una visione astratta, ma un'esperienza che prende forma nella relazione e nelle connessioni, quando le persone passano dall'“io” al “noi”. Attraverso l'arte, la tecnologia si fa linguaggio poetico e presenza viva: un ponte tra creatività e innovazione che rende ogni visitatore parte integrante dell'opera.

Tra riflessi e superfici luminose, trovano spazio gli innovativi dispositivi glo Hilo** e glo Hilo Plus**, la cui forte componente di personalizzazione li avvicina all'installazione di Numero Cromatico, con la quale il visitatore può interagire senza mediazioni, lasciando la propria impronta.

"Con Y.O.U. e Numero Cromatico, glo Hilo unisce arte, design e tecnologia per creare un'esperienza immersiva che va oltre l'intrattenimento, rendendo l'arte più accessibile e partecipativa. In questa edizione, il Cerchio – simbolo iconico del brand – supera la dimensione grafica per diventare spazio fisico e collettivo, cuore pulsante di un'opera che invita alla connessione. Questo riflette il nostro impegno per un domani migliore, in cui la nostra visione A Better Tomorrow™ si realizza attraverso la sinergia di innovazione, creatività e accessibilità. Una promessa concreta che si traduce nello sviluppo di tecnologie come glo Hilo e glo Hilo Plus, e in esperienze capaci di lasciare un segno tangibile nelle comunità in cui operiamo" – ha dichiarato Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia.

"Oggi, questo mondo include nuove intelligenze: non solo umane, ma naturali, artificiali, distribuite, non lineari. L'intelligenza artificiale qui non è né il fine né un'alternativa, ma un'alterità. Una presenza che ci fa interrogare e ci mette in discussione. 'Essere Progetto' oggi significa anche abitare questa relazione con le macchine che apprendono, con sistemi che sfidano le nostre categorie di pensiero" – commenta il collettivo Numero Cromatico.

Attraverso la creazione di format esperienziali, glo rafforza il proprio impegno nel creare spazi di condivisione memorabili, capaci di lasciare un segno concreto; una visione che si traduce anche nello sviluppo dei dispositivi glo Hilo e glo Hilo Plus, i più avanzati mai realizzati dal brand, progettati per offrire ai consumatori adulti un'esperienza superiore, grazie a funzionalità innovative e a un design raffinato e distintivo.

glo presenta un nuovo prodotto ispirato a McLaren Racing, il brand sinonimo di prestazioni tecnologiche, design avanzato e continua ricerca della perfezione. Questa ispirazione si riflette in un'esclusiva Limited Edition del dispositivo glo Hilo Plus, l'ultima generazione di prodotti glo, in cui l'estetica trae spunto dal mondo di McLaren Racing.

Un incontro tra universi affini che va oltre la semplice funzionalità, dando vita a un immaginario aspirazionale, distintivo e ad alto impatto. La Limited Edition, che unisce innovazione, stile e tecnologia in un oggetto unico, sarà svelata in occasione della Milano Design Week 2026.