Dl Sicurezza: Giachetti (IV), 'è farsa, abbandoniamo lavori commissione'**

20 aprile 2026 a

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Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “IV abbandona i lavori della Commissione. Anche sul decreto sicurezza il governo azzera il Parlamento e noi non ci renderemo complici di questa farsa”. Così il deputato d'Italia Viva Roberto Giachetti, annuncia che IV abbandona i lavori della commissione Affari Costituzionali della Camera che sta esaminando il decreto sicurezza.

“Approvato venerdì al Senato, il decreto arriva oggi in Commissione con una parvenza di regolarità procedurale che - spiega - è pura finzione. Tagliola immediata, discussione generale domani, fiducia già pronta. Il dibattito viene strozzato prima ancora di nascere. Uno strappo istituzionale peggiore di quelli che abbiamo visto nelle sessioni di bilancio. Una lesione gravissima delle prerogative parlamentari”.

“E dove sono FI e i moderati? Sui giornali fanno proclami, ma in Parlamento non pervenuti, esattamente come sulla detenzione delle donne incinta, esattamente come sulle carceri. Solo parole e - sottolinea - zero fatti. Italia Viva non starà in commissione a fare da legittimazione formale a una farsa. Non saremo complici di questo metodo”, conclude.