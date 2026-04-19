Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne

19 aprile 2026 a

a

a

Barletta, 19 apr. - (Adnkronos) - Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, residente a Carbonara di Bari, è morto subito dopo essere arrivato al Pronto soccorso oggi 19 aprile alle 4.40.

Il 43enne, che presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo, si trovava nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118. Si idaga.

Filippo Scavo era noto alle Forze dell'ordine. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, all'azione avrebbero preso parte alcune persone, delle quali due armate di pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, unitamente a militari della sezione scientifica per i rilievi tecnici. Sono in corso le acquisizioni delle registrazioni dei sistemi di video sorveglianza.

Il 43enne era originario di Bari. Al momento della sparatoria nella discoteca molte persone sono fuggite per la paura, nel tentativo di mettersi al riparo.