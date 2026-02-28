Varese: sorpresi in auto con droga, un arresto, denunciato un minore

28 febbraio 2026 a

a

a

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha denunciato a piede libero un minorenne per lo stesso reato in concorso. I due sono stati sorpresi da personale della sottosezione Polizia stradale di Busto Arsizio - Olgiate Olona, durante un servizio di pattugliamento lungo l'autostrada A8, nei pressi della barriera di Gallarate Ovest.

Nell'auto, sul pianale poggiapiedi lato passeggero, è stata sequestrata una busta termosaldata contenente marijuana e un'ulteriore confezione con quattro porzioni di hashish per un peso complessivo superiore ai 350 grammi.

La perquisizione personale e dell'auto ha permesso agli agenti di rinvenire ulteriore droga: sette involucri di cocaina nascosti negli abiti del minorenne e più di 4.000 euro nella disponibilità del conducente. A casa del maggiorenne, ora detenuto nel carcere di Busto Arsizio, sono state trovate due bombole di protossido d'azoto e numerose buste auto sigillanti riconducibili, a dire di chi indaga, all'attività di confezionamento della droga.