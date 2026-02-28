Milano: sorpresi con cocaina nascosta in auto, due arresti per spaccio

28 febbraio 2026 a

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Pioltello, comune in provincia di Milano, due cittadini albanesi di 22 e 24 anni ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di droga. Giovedì 26 febbraio gli agenti del commissariato Monforte Vittoria che da tempo sorvegliavano un'auto di colore viola sono entrati in azione quando una donna è salita a bordo del veicolo per scendere subito dopo.

La giovane ha ammesso di aver appena acquistato una dose di cocaina con un sistema di pagamento digitale, mentre i due uomini seduti sui sedili anteriori sono stati bloccati con 590 euro. Nell'auto, posta poi sotto sequestro, i poliziotti hanno trovato tre smartphone e, nascosti dentro la plancia - che si poteva azionare attraverso un sottile filo metallico -, quattro contenitori con 54 dosi di cocaina dal peso totale di 28 grammi circa.

Nell'appartamento abitato da due giovani, invece, sono stati trovati all'interno di un mobile nel soggiorno quattro contenitori con dosi di cocaina dal peso totale di 190 grammi circa, tre bilancini elettronici, 60 euro, una termosaldatrice, un'agenda con diciture di grammi ed euro probabilmente riconducibili all'attività di spaccio, numerose bustine trasparenti e un dosatore in metallo.