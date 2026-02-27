Pakistan-Afghanistan: Islamabad, 'distrutte decine di postazioni dei talebani'

27 febbraio 2026 a

a

a

Islamabad, 27 feb. (Adnkronos) - Islamabad ha finora distrutto 27 postazioni militari dei talebani afghani e ha preso possesso di altre nove. Lo ha riferito Mosharraf Zaidi, portavoce del primo ministro pakistano, aggiungendo che le forze pakistane hanno anche distrutto più di 80 carri armati, artiglieria e veicoli di trasporto delle truppe armate. "La risposta immediata ed efficace del Pakistan all'aggressione continua", ha scritto su X.

Da parte sua, il ministero della Difesa dei talebani ha dichiarato di aver conquistato nella notte 19 postazioni militari pakistane e due basi. In totale, sono stati uccisi 55 soldati pakistani, ha dichiarato il Ministero.