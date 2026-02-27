L.elettorale: Rosato, 'Azione in nessuna coalizione, se la giocherà'

27 febbraio 2026 a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Azione non è in nessuna coalizione e se la giocherà come ha fatto cinque anni fa con il Terzo Polo. Questo bipolarismo è destinato a finire: fino a qualche anno fa la politica era uno stadio in cui c'erano le curve e le tribune, tutte piene di spettatori che andavano a vedere la partita non solo per la propria squadra ma per il piacere dello sport, oggi la politica è diventata come uno stadio dalle tribune vuote. Ci sono solo le curve che applaudono per la propria squadra anche quando gioca male e fa autogol. In questa metafora calcistica, ci sono milioni di italiani, la metà degli elettori, che non vanno più a votare; noi dobbiamo cercare di rompere questo schema assolutamente deleterio che non sta più sul merito della politica, delle scelte”. Così il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervenendo a Radio Cusano Campus.