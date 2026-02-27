Pakistan-Afghanistan: Islamabad bombarda Kabul, scontri al confine**

27 febbraio 2026 a

a

a

Kabul, 27 feb. (Adnkronos) - Il Pakistan ha bombardato le città afghane di Kabul e Kandahar stamattina, poche ore dopo che le forze afghane avevano attaccato le truppe di frontiera pakistane in quella che il governo talebano ha definito una rappresaglia per precedenti attacchi aerei. "Sono stati colpiti gli obiettivi di difesa dei talebani afghani a Kabul, nella provincia di Paktia e Kandahar", ha scritto su X il ministro dell'Informazione pakistano Attaullah Tarar. Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha dichiarato che gli attacchi in Afghanistan sono stati una "risposta appropriata". "Le forze armate pakistane hanno dato una risposta adeguata all'aggressione aperta dei talebani afghani", ha affermato Naqvi.

Dopo che Islamabad ha lanciato attacchi aerei sulle città chiave di Kabul e Kandahar, l'Afghanistan ha ripreso gli attacchi contro le truppe pakistane lungo il confine comune. Il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid ha scritto su X che "dopo gli attacchi aerei a Kabul, Kandahar e in altre province, sono state nuovamente lanciate operazioni di rappresaglia su vasta scala contro le posizioni dei soldati pakistani, anche in direzione di Kandahar e Helmand".