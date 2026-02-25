Editoria: Iv, 'solidarietà a giornalisti La Stampa, Stato garantisca pilastro costituzionale'

25 febbraio 2026 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Se La Stampa viene depotenziata, non si colpisce solo una testata si indebolisce un'intera città. Perché è vero che è un quotidiano nazionale, ma per chi è nato e vive a Torino è semplicemente il giornale. Non è un brand qualsiasi, è parte della nostra identità. E questo non possiamo permettercelo”. Così i senatori piemontesi di Italia Viva in solidarietà alle giornaliste e i giornalisti de La Stampa oggi in sciopero.

“Chiediamo al governo una progettazione completa sull'editoria. Serve un contrappeso pubblico quando è in gioco la libertà di stampa. Perché l'imprenditore fa l'imprenditore e guarda ai numeri, ma lo Stato deve garantire che uno dei pilastri della Costituzione sia tutelato con strumenti adeguati”