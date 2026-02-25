Editoria: Fratoianni, 'con giornalisti La Stampa, voce autorevole non può scomparire'

25 febbraio 2026 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Con i giornalisti e le giornaliste de La Stampa in sciopero. L'informazione è un bene prezioso della democrazia: non possiamo permetterci che giorno dopo giorno si svendano i suoi pilastri. No alla svendita da parte di Elkann". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs, rilanciando la conferenza stampa che i giornalisti della redazione romana de La Stampa hanno tenuto a Montecitorio, e a cui hanno partecipato quasi tutte le forza politiche e per Avs Luana Zanella, Franco Mari ed Angelo Bonelli, mentre Marco Grimaldi ha partecipato al presidio di Torino.

"Il governo, le Istituzioni nazionali e locali, le forze politiche - aggiunge il leader di SI - devono fare la loro parte fino in fondo per tutelare un patrimonio di competenze e di autorevolezza. Ora".