Ucraina: Zelensky, 'Mosca ha lanciato decine di missili e droni in tutto il Paese'

23 febbraio 2026 a

a

a

Kiev, 23 feb. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato decine di missili e droni contro obiettivi in ​​tutta l'Ucraina, radendo al suolo un'abitazione a Kiev, due giorni prima del quarto anniversario dell'invasione su vasta scala di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che ieri il Cremlino ha lanciato 297 droni e quasi 50 missili, nell'ultimo di una serie di attacchi notturni. Ha aggiunto che "una parte significativa" di questi è stata abbattuta, invitando gli alleati a rafforzare le difese aeree del Paese contro gli attacchi nemici.

Il presidente ucraino ha aggiunto che "Mosca continua a investire più negli attacchi che nella diplomazia. Questa volta, gli obiettivi russi includevano non solo impianti energetici, ma anche la logistica, in particolare le infrastrutture ferroviarie e di approvvigionamento idrico comunale". Il Cremlino ha colpito sistematicamente la rete energetica ucraina, lasciando senza elettricità oltre mezzo milione di persone a Kiev. Altre città sono state colpite ripetutamente, tra cui Odessa e Kharkiv; mentre le temperature sono scese fino a -22 °C nell'inverno più freddo degli ultimi anni.