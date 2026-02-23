Iran: Gantz, 'ci aspettano giorni difficili dobbiamo unirci'

23 febbraio 2026 a

Tel Aviv, 23 feb. (Adnkronos) - "Stiamo affrontando giorni molto difficili con l'Iran, che potrebbero trasformarsi in una campagna su più fronti. Per vincere ed essere in grado di affrontare le sfide che ci attendono, dobbiamo essere uniti. Il 7 ottobre, Netanyahu ha visto, come me, sul campo e tramite l'intelligence, quanto la nostra unione ci abbia impedito di disintegrarci di fronte ai nostri nemici nel momento più difficile". Lo ha detto il leader del Partito di Unità Nazionale israeliano, Benny Gantz, durante una riunione del suo gruppo politico.