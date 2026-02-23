Gb: principe William, 'ho bisogno di essere calmo e al momento non lo sono'

23 febbraio 2026 a

a

a

Londra, 23 feb. (Adnkronos) - "Ho bisogno di essere abbastanza calmo e al momento non lo sono". Lo ha detto ieri alla cerimonia per i Bafta Film Awards il principe William, in quello che può essere inteso come un riferimento alla vicenda dello zio Andrew Mountbatten-Windsor. Parlando con la direttrice generale del Southbank Centre, Elaine Bedell, il principe di Galles, che è presidente della British Academy of Film and Television Arts, ha aggiunto di non aver ancora visto il film così emozionante.

L'uscita pubblica di William avviene pochi giorni dopo che Andrew è diventato il primo membro della famiglia reale britannica ad essere arrestato nella storia moderna. L'ex principe Andrea, che ha negato ogni illecito ma non ha commentato le ultime accuse, è stato rilasciato dopo aver trascorso più di 10 ore in custodia cautelare.

Sebbene il principe e la principessa del Galles non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione sull'arresto, un portavoce del palazzo ha dichiarato all'inizio del mese che sono "profondamente preoccupati per le continue rivelazioni" sui legami di Mountbatten-Windsor con il defunto condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.