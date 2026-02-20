Gb: Andrew è ottavo nella linea di successione al trono, potrebbe essere rimosso?

20 febbraio 2026 a

Londra, 20 feb. (Adnkronos) - Sebbene ad Andrew Mountbatten-Windsor siano stati tolti i titoli reali lo scorso ottobre, tra cui quello di principe, il fratello di re Carlo ha mantenuto il suo posto come ottavo nella linea di successione al trono. Potrebbe tuttavia essere rimosso dalla linea di successione, ma perché ciò sia possibile, è necessario approvare una legge del Parlamento. Una simile legislazione richiederebbe anche il sostegno di tutti i paesi del Commonwealth che hanno come capo di Stato re Carlo, poiché la linea di successione riguarda anche loro.

Tecnicamente, Andrea rimane anche un consigliere di Stato, che potrebbe sostituire un monarca malato o all'estero. Nella pratica, però, solo i membri attivi della famiglia reale sono chiamati a svolgere tali incarichi. Andrew si è ritirato dagli incarichi pubblici nel 2019 a seguito delle critiche suscitate da un'intervista alla Bbc Newsnight sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein.