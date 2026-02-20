Bachelet: Schlein, 'grati per suo esempio di dialogo e difesa democrazia'

20 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Ricordiamo e rendiamo omaggio alla memoria di Vittorio Bachelet, intellettuale e giurista, uomo delle istituzioni, vicepresidente del Csm barbaramente ucciso dalle Brigate rosse". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Vogliamo ricordarlo soprattutto oggi come esempio di dialogo in anni drammatici. Pagó con la vita il suo impegno istituzionale, cattolico e sociale in difesa della democrazia e della Costituzione e non fece mai venire meno la sua dedizione al bene comune. Per tutto questo continuiamo e continueremo a essergli grati”.