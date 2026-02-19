Migranti: Conte, 'Meloni non laureata in legge, su Rakete mi assumo responsabilità'**

19 febbraio 2026 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Caso Carol Rakete: ero presidente del Consiglio, me ne assumo la responsabilità, non posso che fare diversamente, rivendico quelle decisioni che abbiamo adottato, hanno adottato i ministri competenti, però dico anche che il risarcimento è collegato alla vicenda successiva del sequestro della nave. Bisogna rispettare i provvedimenti dei giudici. Lo dico, allora ero presidente in carica, è un provvedimento evidentemente che riguarda il mio Governo e vanno sempre rispettati, perché è un potere giudiziario a tutela di tutti i cittadini e quindi deve, se del caso, pronunciarsi anche quando ci sono organi dello Stato. I politici sono uguali a tutti i cittadini, hanno doveri in più". Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

"Per quanto invece riguarda il caso dell'algerino, io consiglierei a Giorgia Meloni, visto che non mi sembra che abbia preso una laurea in giurisprudenza in corrispondenza, di non fare comunicazioni video a caldo, di attacco alla magistratura. Tra l'altro -aggiunge l'ex premier- questa volta è capitata male, perché quello è un risarcimento civile, non c'entra nulla col processo di riforma costituzionale che riguarda il penale. Non c'è nessun Pm coinvolto, è un giudice civile, leggesse le sentenze e le leggesse con persone competenti, perché capirà che lì è stata fatta applicazione della legge. Anzi, emergono gravi responsabilità da parte del Governo, perché non l'hanno rimpatriato dopo 23 condanne. Perché l'hanno portato in Albania, lo dovevano portare in Algeria".

"Deve rispondere di questo, quindi la smettano di inquinare la campagna referendaria, facciamo una campagna referendaria informando i cittadini su quello che è l'obiettivo del Governo su quelle che sono le riforme che hanno proposto e non facciamo attacchi alla magistratura scomposti. Quel giudice della sentenza dell'algerino, l'ha dichiarato, non appartiene a nessuna corrente, anzi -conclude Conte- ha lavorato col Governo Berlusconi, con Alfano, di cosa stiamo parlando?".