MyPlant & Garden 2026, Baraldi (Ibe-Cnr): "Apprezzo che dia attenzione anche a scienza e ricerca"

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - “MyPlant & Garden, per me, è sempre un appuntamento molto importante. Non è la prima volta che partecipo e oltre ad esibire molte piante e macchinari utili in questo settore, c'è sempre stata anche una grande attenzione per la ricerca, per i risultati e per l'applicazione delle piante nella realtà. Pertanto, come ricercatrice, trovo molto interessante questo parterre MyPlant & Garden perché dà anche la possibilità di approfondire discorsi scientifici”. Sono le parole di Rita Baraldi, Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibe-Cnr), alla decima edizione di ‘MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.

Intervenendo al panel ‘Vitamina Verde: i benefici di piante e fiori per gli edifici e per la nostra salute. I risultati delle ricerche, i progetti in corso e le opportunità per il settore' all'interno del quale sono stati presentati, appunto, i risultati della prima sperimentazione scientifica in Italia condotta in ambiente scolastico sull'efficacia di alcune varietà di piante per migliorare la qualità dell'aria e abbattere la concentrazione di inquinanti e le opportunità per le aziende florovivaistiche italiane, Baraldi spiega: “Questa ricerca è nata dall'esigenza di provare l'efficacia delle piante nel migliorare la qualità dell'aria nella vita reale, perché in laboratorio era già stata sperimentata e validata, ma nella vita reale no. Pertanto, grazie a un accordo con Coldiretti, che ci ha contattato per fare una sperimentazione nelle scuole, perché sappiamo che i ragazzi, o comunque le persone giovani, appartengono alla fascia più sensibile all'inquinamento, abbiamo iniziato questa sperimentazione in diverse scuole d'Italia con risultati molto soddisfacenti”.

“Abbiamo visto, infatti, una riduzione importante dell'anidride carbonica, ma anche delle polveri sottili, molto dannose per la salute umana, una diminuzione della temperatura interna e un aumento dell'umidità relativa - sottolinea - Questo va a beneficio della qualità dell'aria e della riduzione della diffusione dei virus ambientali”. “La nostra conclusione, pertanto, pur avendo ancora la sperimentazione in corso e altre che si stanno aggiungendo, perché l'interesse della scuola e di Coldiretti è sempre maggiore, è che le piante sia da esterno che da interno, come piante in vaso o piante da fiore, possono aiutare per migliorare il nostro ambiente, ma soprattutto il benessere della nostra salute”, conclude Baraldi.